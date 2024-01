Nueva decisión de la SuperIndustria a favor del dueño de la empresa que maneja Epeka en Colombia, le quita la ‘moradaza’ al empresario, ¿por qué?

Ahora, la SuperIndustria, en desarrollo de la apelación del empresario, evaluó las razones de la oposición de Tcherassi a las medidas cautelares. Dentro de los argumentos se destaca el de la carencia de legitimación del accionante (Bridgewood), para pedir las medidas cautelares aplicadas en contra del empresario, toda vez que ni siquiera era un actor en el mercado colombiano. Dicha aseveración la sustentó con el hecho de que, ni siquiera, la página web epk era de su titularidad (del accionante). Así las cosas, “al no participar en el mercado colombiano, no era dable concederle medida cautelar… Es una entidad fantasma que no existe jurídicamente en Colombia“, según está expuesto en el documento de la SIC.

Libertad de expresión

Bridgewood se defendió

A cada uno de los puntos anotados en la apelación, Bridgewood expuso su réplica. Por ejemplo, sostuvo que “la página web www.epkweb.com está operando en Colombia, de manera que allegó capturas de pantalla de presunta transacción que se cuantifica en pesos; lo que luego fue revisado por la SuperIndustria, tras lo cual, concluyó que “al realizar una revisión exhaustiva de la URL mencionada se encuentra que mediante esta no es posible acceder a productos y finalizar una compra, esto porque una vez seleccionado el producto, la cantidad y dirigiéndose al pago, este último no puede hacerse efectivo”.

SIC revocó el auto anterior

Así las cosas, en la tarea de resolver el recurso de apelación interpuesto por Tcherassi, la SIC decidió revocar el auto anterior, el de las medidas cautelares aplicadas a favor de Bridgewood, argumentando que “el Despacho encuentra que la amenaza actual o vigente no está presente, pues los hechos en los que se fundamenta la acusación del acto de desprestigio tuvieron lugar en el mes de septiembre y octubre de 2022, esto es hace más de 12 meses y a su vez, en el plenario no obra prueba que acredite que el accionado ha reiterado sus declaraciones o las ha complementado. De lo indicado emerge que no existe gravedad, ni urgencia, hecho que desemboca en que por lo menos, en sede cautelar, los derechos del accionante no están en tal riesgo inminente que amerite la adopción de una medida preventiva”.