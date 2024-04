Nuevas razones de la bajada de tasas de interés en solo 50 puntos, según las Minutas que destapó el Banco de la República

El consenso, no solo de los integrantes de la junta del Banco de la República, sino de los analistas, es que hay que seguir destorciendo la tendencia al alza de las tasas de interés. Sin embargo, de nuevo la decisión se quedó en que la mayoría no se lanza a votar por una cifra mayor, que ayude a reactivar la economía, ya que millones de colombianos prefieren mantener la cautela en el consumo, al igual que el Emisor también es cauto en no bajar tanto los intereses de los préstamos.