Suscribirse

Deportes

Nuevo aire para el Deportivo Cali: fue aprobado millonario acuerdo de reestructuración a diez años

Según la Supersociedades, tras la aprobación del acuerdo, se contempla la conversión de la asociación en sociedad anónima, lo cual implicará el ingreso de un inversionista como accionista.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Economía
28 de octubre de 2025, 12:40 p. m.
Deportivo Cali vs. Pereira fecha 14 de la Liga BetPlay
En pasivos, el Deportivo Cali suma 119.641 millones de pesos, y en patrimonio, 25.729 millones de pesos. De igual manera, la asociación reportó a 30 de septiembre de 2025, un total de 264 trabajadores. | Foto: Aymer Andrés Alvarez El País

Aunque en el campo deportivo, no ha sido un buen semestre para el Deportivo Cali que se encuentra en la posición 14, entre los 20 equipos de la Liga Profesional del Fútbol Colombiano, y con muy remotas posibilidades de clasificar entre los ocho finalistas para disputar el título de la segunda parte de 2025, en lo económico el club recibió una noticia que le da aire para el futuro.

Superintendencia de Sociedades.
Según la Superintendencia de Sociedades, el pasivo objeto de reestructuración del Deportivo Cali asciende a la suma de 106.949.896.675 pesos, el cual será atendido en un plazo de diez años. | Foto: SuperSociedades

El pasado 24 de octubre, la Superintendencia de Sociedades aprobó el acuerdo de reestructuración de la Asociación Deportivo Cali por parte de sus acreedores, con una votación favorable del 62,82% conforme a lo establecido en las Leyes 550 de 1999 y 1445 de 2011.

Según la entidad de vigilancia, el pasivo objeto de reestructuración asciende a la suma de 106.949.896.675 pesos, el cual será atendido en un plazo de diez años, conforme a los términos establecidos en el acuerdo.

Contexto: Siete equipos del FPC registran millonarias pérdidas: Supersociedades reportó números rojos

Con corte al 31 de diciembre de 2024, la Asociación Deportivo Cali registró las siguientes cifras: en activos, 145.370 millones de pesos; en pasivos, 119.641 millones de pesos, y en patrimonio, 25.729 millones de pesos.

De igual manera, la asociación reportó a 30 de septiembre de 2025 un total de 264 trabajadores.

Posterior a la aprobación de este acuerdo, se contempla la conversión de la asociación en sociedad anónima, lo cual implicará, entre otras cosas, el ingreso de un inversionista como accionista, que aportará liquidez para la recuperación del club deportivo. La duración y el trámite de este proceso dependerá del cumplimiento de los requisitos previstos en la Ley 1445 de 2011”, afirma la Supersociedades.

Contexto: Deportivo Cali tiene nuevos dueños: “histórico” anuncio oficial sacude el FPC

Como ha trascendido, el nuevo grupo accionista mayoritario del Deportivo Cali es la firma inversionista IDC Network, que compró el 85% de la institución a finales de agosto de 2025 por un valor cercano a los 47,5 millones de dólares.

Billy Escobar, superintendente de Sociedades.
El superintendente de Sociedades, Billy Escobar, manifestó que “la reestructuración del Deportivo Cali es una muestra del apoyo de los acreedores al Club, de su confianza en la recuperación de su actividad económica y deportiva". | Foto: JUAN CARLOS SIERRA-SEMANA

Según la entidad, el acuerdo de reestructuración tiene por objeto preservar la continuidad de las operaciones, atender las obligaciones insolutas, proteger los intereses de los acreedores y fijar condiciones generales para la estabilización financiera de la asociación a futuro.

Al respecto, el superintendente de Sociedades, Billy Escobar, manifestó: “La reestructuración del Deportivo Cali es una muestra del apoyo de los acreedores al Club, de su confianza en la recuperación de su actividad económica y deportiva, que afianza la protección del empleo y el crédito, lo cual evidencia la función social que cumplen las empresas, por cuya protección y fortalecimiento trabaja la Superintendencia de Sociedades”.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Así se cocinó el aterrizaje de Juan Carlos Pinzón al partido de Ingrid Betancourt: las conversaciones empezaron en junio de 2025

2. Gobernador DeSantis impulsa clubes conservadores en escuelas de Florida y desata una nueva controversia

3. Delantero de Selección Colombia se confiesa y pide llegar a Nacional: “Es lo que más quiero”

4. “Estamos librando una guerra”: la dura amenaza de Donald Trump a los cárteles de drogas en la región

5. El duro cuestionamiento del gobernador de Antioquia al Gobierno nacional por no girar la plata para la consulta de la Región Metropolitana

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Deportiva CaliSuperintendencia de SociedadesReestructuración

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.