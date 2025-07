Para la Procuraduría es inconstitucional uno de los programas bandera del Gobierno Petro, en materia agrícola. ¿Por qué?

En su explicación asegura que al no contar con una ley previa que habilite la implementación de estas áreas, se está violando el artículo 150 de la Constitución. Además, afirma que el Ministerio de Agricultura no tiene la potestad de crear figuras restrictivas por decreto: “Para crear una resolución como las Appa, la medida debe ser avalada por el Congreso de la República”. Hasta el momento, esto no ha sucedido, por lo que la Procuraduría considera inconstitucional que la rama Ejecutiva legisle de facto en materia ambiental sin previa discusión en el Congreso.