Presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, confirma que sube el tamaño del déficit de gas y no regulación actual impide ofertar bloque

Los balances están hechos partiendo de un aumento promedio de la demanda de gas en el país, lo que, sin embargo, no es definitivo, principalmente, con las apuestas que hay para utilizar ese combustible como uno de los actores principales en una eventual transición energética más acelerada.

La importación está en veremos

Aunque, hasta el momento se había mencionado la importación de gas como una posibilidad para garantizar el abastecimiento del combustible en el país, Roa mencionó que aún no está despejado el camino para traerlo de Venezuela. “Ecopetrol continúa acompañando a PDVSA sucursal Colombia, en el marco del contrato firmado en el año 2007 en las actividades necesarias para la rehabilitación del Gasoducto Antonio Ricaurte, con el objetivo de importar gas en el 2025″. Solo que esa alternativa depende del aval del Gobierno de Estados Unidos, a través de la OFAC, que le tiene restricciones a Venezuela, por lo cual, hasta tanto no se levanten, no se podrá concretar la negociación con el vecino país.