‘Que no se apague el país’, el llamado de los gremios ACP y Naturgas ante parálisis de pozo de Ecopetrol por fallo judicial

Tres certificaciones decían que no había comunidades

El pozo en cuestión está a 31 kilómetros del litoral y, además de esa distancia, se tienen tres certificaciones por parte del Ministerio del Interior, que confirmaban que no había comunidades indígenas en el área del proyecto. No obstante, ahora, con una tutela, reclaman que no se tuvo en cuenta lo que decían los grupos étnicos, pues no hubo consulta previa.