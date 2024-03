Quibdó y Medellín, las ciudades en los dos extremos del desempleo. El mercado laboral sigue sin que le llegue el cambio

No obstante, cuando se pone la lupa en los resultados, se evidencia que el mercado laboral en Colombia está estancado y no da señales de moverse, pues es el crecimiento económico el que alienta a los empleadores a producir más y contratar mano de obra, lo que, a todas luces, no se dará tampoco este año. Al menos no en el potencial de crecimiento que tiene esta nación.