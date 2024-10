¿Se materializan los riesgos en Ecopetrol? Este es el informe que cobraría relevancia ante la formulación de cargos contra Ricardo Roa por el CNE

El actual presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, es el principal damnificado por las investigaciones, al no contar con un fuero que lo proteja, este podría ser el blanco de las condenas y salir muy mal parado del reciente escándalo . A pesar de las medidas señalas por el CNE, Roa, continuará liderando a Ecopetrol por decisión de la junta directiva de la compañía.

¿Posibles riesgos para Ecopetrol?

Ricardo Roa anuncia que no abandonará la presidencia de Ecopetrol

“Quizás hay que referirse a lo que me referí en una ocasión, yo dije que si hubiera una investigación, si hubiera unos cargos que afecten la compañía, yo revisaría la posibilidad de mantenerme o no en el cargo, y no hay nada sobre la mesa”, señalo Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol.