Telecall, la compañía que ganó en la subasta de espectro de 5G, pero ha incumplido pagos, responde a las decisiones del MinTIC

A finales de 2023, el MinTIC realizó la subasta de espectro para el desarrollo de la tecnología de 5G en el país. Una de las empresas que ganó, resultó ser nueva para el mercado colombiano: Telecall.

Durante el proceso y posterior a él, poco se conocía de la compañía, hasta que, en el segundo semestre del año pasado, se empezaron a evidenciar situaciones financieras alrededor de la compañía, que derivaron con la negativa del MinTIC de “modificar las condiciones establecidas para el uso del espectro 5G”.

El representante de Telecall en Colombia, el exviceministro de Conectividad Iván Mantilla, explicó la situación de la compañía, las solicitudes que le han hecho al MinTIC y su interés de mantenerse en el negocio, a pesar de incumplimientos de la firma.

El desarrollo de 5G en el país permitiría reducir la brecha en telecomunicaciones en el país, y entregar nuevos servicios, con mayor velocidad y eficiencia. | Foto: Adobe Stock

De hecho, ante el desconocimiento de la empresa en el mercado colombiano y su silencio, en el sector se llegó a especular con que se trataba de una empresa de papel, que buscaba desarrollar un negocio para vender posteriormente en el mercado secundario.

“Telecall es una empresa americana de origen brasileño. No es una empresa de papel, lleva en el mercado de las telecomunicaciones casi 40 años. Empezó en Brasil en los años 70 u 80, y en el año 2000 se expandió y estableció su casa matriz en Estados Unidos, en el estado de la Florida. En Brasil es una empresa que provee servicios de fibra óptica, tienen 30 años de experiencia en despliegue de fibra óptica, además administra lo que se llama un habilitador de operadores móviles virtuales. Es decir, tienen toda la infraestructura para que sobre él se monten operadores virtuales. Medido por cantidad de clientes en este tipo de modelos de negocio, Telecall es el segundo, teniendo 36 operadores virtuales alojados. Es una empresa que factura al año más de 130 millones de dólares. Y tiene sedes internacionales en Portugal, Inglaterra, Japón, la casa matriz en Estados Unidos y la operación de infraestructura más grande es en Brasil”, señala Mantilla.

Sin embargo, reconoce que la empresa ha enfrentado problemas financieros y explicó lo que ha sucedido. Según él, Telecall recibió el espectro mediante una resolución, que quedó en firme el 13 de agosto del 2024. Para ese momento, empezaron a correr los plazos de obligaciones que quedaron establecidas, como una póliza de cumplimiento el 25 de septiembre y realizar un primer pago por 41.500 millones de pesos el 12 de noviembre. Este constituye el primer pago de un total de 318.000 millones que se debe pagar en 20 años con pagos anuales.

“En el mes de agosto, con los ruidos de insolvencia y reorganización del operador WOM, más la posible fusión de Tigo y Movistar por el hecho de que el mercado colombiano no era financieramente sostenible, el inversionista, después de analizar el tema, retiró su intención de inversión y con ello se llevó gran parte del fondeo del proyecto Telecall Colombia”, dice Mantilla.

Explica que los dueños de Telecall, la familia brasilera Ajus, decidieron seguir con el proyecto y salir a buscar capital. En ese momento, añade el exviceministro, se solicitó al Ministerio una prórroga adicional para entregar la póliza de cumplimiento y otorgó 60 días de plazo. Y agrega que la póliza estaba aprobada por Seguros del Estado, pero que el mercado asegurador veía un sector de las telecomunicaciones en riesgo de default y con un jugador pequeño nuevo –Telecall-, que buscaba iniciar su proceso de expansión en América Latina, iniciando en Colombia.

Para el 12 de noviembre, fecha del pago, Telecall, dice Mantilla, ya había encontrado dos fuentes de financiación para fondear el proyecto en Colombia, pero esas fuentes empezaron a tener retrasos y no alcanzaron a llegar a ese día.

El sector de telecomunicaciones en el país atraviesa una compleja situación financiera que ha llevado a las empresas a buscar fusiones, como el caso de Telefónica y Tigo, o de acogerse a la Ley de Reorganización, como el caso de WOM. | Foto: 123rf

“Nos acercamos al ministerio, le propusimos que nos otorgara un plazo de sesenta días, entregaríamos la póliza de cumplimiento que ya estaba aprobada, y el ministerio llegó el 12 de noviembre y no nos respondió la solicitud. Solo la respondió hasta el día 29 de noviembre, en la cual la negó, y dijo que no teníamos derecho, que no podía darnos más plazos, que nuestros argumentos no eran suficientes”.

La empresa, entonces, entró en incumplimiento. Telecall se acercó a hablar con el ministerio, y, dice Mantilla, va a Seguros del Estado para que les entregara la póliza y poderla llevar. “Lo que Seguros del Estado nos comenta es que habiendo no pagado el día 12 de noviembre, para ellos constituía, básicamente, la compra de un siniestro, si nos emitían la póliza de cumplimiento, que estaba aprobada y tenemos las certificaciones oficiales donde dicen que estaba aprobada, pero no nos la podían entregar ni nos la podían vender”.

Telecall vuelve al MinTIC, pero les niegan un plazo adicional que habían pedido para el pago, aunque –explica Mantilla- ya cuentan con los recursos.

El MinTIC abre dos actuaciones administrativas por dos incumplimientos: uno, el no pago, y otro, la no constitución de la póliza de cumplimiento. Tras reuniones con el ministerio, Telecall radica una propuesta de pagos al ministerio, que, según Mantilla, pide una extensión de una póliza de seriedad de oferta. “La compramos y la llevamos, para que el ministerio analice nuestra situación”, añade.

Hubo, incluso, reunión el 24 de diciembre y a finales de enero, advierte Mantilla, el MinTIC señala que no podía emitir el plan de cumplimiento, que estaba negado y que básicamente Telecall ya no tenía más nada que hacer. Sin embargo, “nos dicen que lo que tenemos que hacer es un pago voluntario a cuenta y riesgo de nosotros. Y que una vez hagamos el pago voluntario, se podría regularizar la situación”.

A juicio de las empresas de telecomunicaciones, las grandes tecnológicas “están monetizando la fiesta a partir de nuestra infraestructura digital”. La pelea ya es global. | Foto: getty images

Y agrega: “El día 27 o 28 de enero, nos dirigimos a la plataforma electrónica del ministerio a hacer un pago voluntario y nos llevamos la gran sorpresa que la plataforma nos la tenían bloqueada, no podíamos hacer un pago”. Y días después el MinTIC responde que no existe un acto administrativo que les permita desbloquear la plataforma.

“Es la primera vez en la historia de Colombia, la primera vez que un operador está ad portas de una condición resolutoria y no se le permite subsanar. Es la primera vez que un operador, un deudor, le dice a la Nación yo le debo una plata, por favor se la quiero pagar para regularizar mi situación, se la quiero pagar con los intereses de mora y no nos aceptan el pago”, dice Mantilla.

Advirtió que Telecall ya interpuso recursos de reposición y apelación, para demostrar al ministerio que no está primando el interés general. Además, asegura Mantilla, no se ha tenido en cuenta el impacto al país. “Telecall tiene, por ejemplo, la obligación de conectar 343 escuelas rurales con internet gratis, por 20 años. Ese proyecto lo hemos venido avanzando, esa obligación la hemos venido cumpliendo, hemos entregado al ministerio toda la documentación de ese proyecto. Una obligación de cubrir seis carreteras con cobertura de telefonía móvil, también le hemos entregado al ministerio todos los diseños, vamos al día con esas obligaciones. Estamos en un punto en el que no entendemos por qué este proceder tan arbitrario con Telecall”, se pregunta Mantilla.

Desde la semana pasada, Telecall solicitó el acompañamiento de la Procuraduría y de la Contraloría a este proceso. “No nos hemos ido ni pensamos irnos”, agregó Mantilla.

Ahora, ¿qué pasa si el Ministerio niega a Telecall la posibilidad de pagar y subsanar? El ministerio puede proceder a quitar el permiso de espectro y, por tanto, el proyecto de Telecall tendría que liquidarse. “Pero no por una voluntad del grupo Telecall, sino por una decisión del ministerio de evitar que ese proyecto llegue, de evitar que estas escuelas se conecten, y de evitar que se maximice el bienestar social, que es un mandato de la Ley 1341 cuando se asigna espectro”, advierte Mantilla.

Insistió en que, si bien la empresa ha tenido problemas financieros, es una constante en el sector. Y puso el ejemplo de WOM, que entró en ley de reorganización. “La única razón por la cual nosotros no entramos en ley de reorganización es que la ley 1116 solicita unos requisitos que Telecall por su corta edad todavía no cumplía. Porque estamos hablando de que la empresa que debe presentarse a reorganización es la colombiana y apenas tiene un año y dos meses de ser creada”.

En 2023, el sector que impulsó las pérdidas dentro de las 1.000 Empresas más grandes del país, fue el de telecomunicaciones. Además, es el único deflacionario. | Foto: 123rf

Explicó que, dada la situación del sector, el plazo adicional que el ministerio le dio a WOM para pagar el espectro, “fue el camino correcto porque creo que Colombia está en un momento en el que tiene que abrigar y arropar la inversión extranjera, tiene que recibir más competencia. Colombia no se puede quedar solo con dos operadores grandes”.

“En resumen, Telecall está comprometido con Colombia, con el proyecto, tenemos los recursos para pagar. El único llamado que le hacemos al ministerio es a sentarse, invocando el interés general y encontrar una solución para que se pueda salvar esta iniciativa y podamos tener un mercado de telecomunicaciones mucho más dinámico”, señala Mantilla.

El nombre de Mantilla, en algunas versiones de prensa, habría sido mencionado, cuando fue viceministro, por el contratista Emilio Tapia, en el sonado caso de Centros Poblados. Al preguntársele si esta situación ha entorpecido la negociación, el exviceministro dice desconocer si esto ha afectado o no la conversación con el ministerio, y aclara que no conoce a Emilio Patria ni a ninguna de las personas que aparecen vinculadas con él en ese caso.