Último aviso para presentación de la declaración de renta: recomendación final, previo al 12 de agosto, cuando inicia el calendario

A partir del 12 de agosto empieza a correr el reloj alrededor de la declaración de renta. Serán las últimas fechas establecidas para que los ciudadanos puedan presentar la declaración de renta en los tiempos reglamentarios, sin que se gane una multa por extemporaneidad en el cumplimiento de la obligación tributaria.

Aunque desde diferentes frentes se insiste en que los colombianos conozcan los pormenores de este trámite, que en 2025 toca a 6,5 millones de ciudadanos que están obligados a llenar el formulario, como personas naturales, aún son muchos los que ni siquiera saben si este año entraron a ser parte de los que debe Declarar renta.

He aquí las recomendaciones finales para que no lo tomen desprevenido y para que pueda ahorrar usando deducciones.

Fechas límite para la presentación de la declaración de renta en 2025 | Foto: Dian

Primero, verifique si está obligado

A miles de contribuyentes los ha tomado por sorpresa la llegada de una carta con una multa por no haber presentado la declaración de renta. Esto es porque, año a año, se renueva el contenido de los montos de transacciones hechas que lo podrían llevar a estar en la lista de obligados a presentar la declaración de renta.

Pues bien, anote. En 2025, se mantienen los 6 ítems con los montos, que se incrementaron y con solo cumplir uno, la persona está obligada a declarar, lo que no implica que tenga que pagar el impuesto.

Patrimonio bruto: igual o superior a $ 211.792.500 pesos. Recuerde que el patrimonio son todas sus propiedades, por lo tanto, tendrá que sumar el valor de la casa, del carro, de inversiones, entre otros.

igual o superior a $ 211.792.500 pesos. Recuerde que el patrimonio son todas sus propiedades, por lo tanto, tendrá que sumar el valor de la casa, del carro, de inversiones, entre otros. Ingresos: si son iguales o superiores a 65.891.000, tendrá que declarar.

si son iguales o superiores a 65.891.000, tendrá que declarar. Tarjetas de crédito: si los consumos que hizo durante el año 2024 con ese medio de pago son iguales o superiores a 65.891.000 de pesos, entra en la lista de declarantes de renta.

si los consumos que hizo durante el año 2024 con ese medio de pago son iguales o superiores a 65.891.000 de pesos, entra en la lista de declarantes de renta. Consignaciones bancarias: si en 2024 tuvo depósitos o inversiones financieras iguales o superiores a 65.891.000, igualmente estará obligado a llenar el formulario de renta.

si en 2024 tuvo depósitos o inversiones financieras iguales o superiores a 65.891.000, igualmente estará obligado a llenar el formulario de renta. Compras y consumos: si fueron iguales o superiores a 65.891.000.

si fueron iguales o superiores a 65.891.000. Responsables del IVA: este punto es clave para personas que tienen un negocio, por pequeño que parezca. Son responsables del IVA aquellos que no aplicaban para estar en el régimen simple.

La información exógena es un insumo clave para la presentación de la declaración de renta en 2025 | Foto: Fotomontaje con fotos de Archivo Semana

Los papeles a la mano

Muchos documentos pueden ser útiles para que el formulario de declaración de renta le quede elaborado correctamente. Pero son clave el RUT (registro único tributario), que le permite verificar su actividad económica, algo que le preguntarán en la declaración de renta. El certificado de ingresos y retenciones, pues consigna todos sus movimientos financieros durante el año. También es útil tener a la mano la información exógena, que ya está habilitada en la página de la Dian y le sirve como ayuda memoria para recordar todos los pagos que le hicieron y que los terceros (quien le pagó) reportan a la entidad recaudadora.

Para las deducciones

Las personas naturales tienen varias alternativas para reducir un poco la carga tributaria. Sin embargo, ya se han ido disminuyendo. Inclusive, tienen un tope: no pueden exceder el 40 % de los ingresos netos de la cédula general, ni superar 1.340 UVT (cada UVT equivale a $ 49.799). Estas son las deducciones:

Intereses sobre préstamos para adquisición de vivienda.

Intereses por préstamos educativos con el Icetex.

Pagos por medicina prepagada o pólizas de salud privadas.

Dependientes económicos.

Aportes voluntarios a fondos de cesantías de los independientes.

Nueva deducción por dependientes.

Deducción del 1 % de las compras soportadas con factura electrónica.

Gravamen a los movimientos financieros.

Costos y deducciones procedentes.

La factura electrónica le ayuda a ahorrar con la declaración de renta. | Foto: istock / semana

La facturación electrónica le baja impuesto

Aunque para los asalariados, que en general no manejan altos montos, la deducción por compras en las que se pidió la facturación electrónica, podría no ser mucho, en términos de pago de impuestos todo cuenta.

En la actualidad, la nombra implica que si realizó compras de bienes o servicios y recibió soporte de la factura electrónica, que es obligatoria en el país, podrá deducir el 1 % del valor de esta en la declaración de renta

No deje la tarea para el último momento

Las personas suelen esperar las últimas fechas para hacer la declaración de renta, lo que, al final del día, termina siendo un riesgo, pues si todo mundo se vuelca a entrar a la plataforma de la Dian, esta podría colapsar.

Las fechas previstas en el calendario tributario, para presentar la declaración de renta, son las últimas, previo a ganarse una sanción. Recuerde que la multa mínima en la Dian es de 10 UVT, es decir, alrededor de 49.700 pesos.