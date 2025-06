La precandidata a la presidencia, Claudia López, habló duro en la 59 Convención Bancaria que se realiza en Cartagena, con participación de los banqueros y otros representantes del sector financiero y privado del país, el cual no está precisamente entre los afectos del mandatario de los colombianos.

En su intento de desmarcarse de la que parecía ser una afinidad con el presidente Gustavo Petro, Claudia López intervino para hacer sus propuestas , las que enfocó en una frase: “no nos vamos a quedar en esa amargura de lo que pudo ser y no fue”.

Con la restricción a la exploración, no solo se ha afectado el ingreso del Estado, que dependen en gran medida del resultado de la industria extractiva; sino también la confianza inversionista, pues los que pueden traer recursos a la economía no ven reglas de juego claras ni estables (no hay seguridad jurídica).