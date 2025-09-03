Suscribirse

Abren oportunidades de inclusión laboral para personas en condición de discapacidad en el Valle de Aburrá

3 de septiembre de 2025, 8:18 p. m.
Durante más de dos décadas, la compañía ha fortalecido sus políticas de inclusión laboral, ofreciendo oportunidades para personas en Guachené, Vereda de Sofía, Puerto Tejada, Villa Rica y Santander de Quilichao. | Foto: Getty Images

Un grupo pionero de 28 aprendices, entre ellos 13 personas con discapacidad, inició su proceso de formación Técnica Laboral en Administración gracias a la alianza entre CEIPA y Comfama.

El programa busca demostrar que la educación y la diversidad son herramientas para transformar la sociedad, abrir oportunidades y construir entornos laborales más inclusivos.

El proyecto surgió de los grupos empresariales de patrocinio de cuotas de aprendizaje del SENA, con el objetivo de que jóvenes y adultos accedan a educación de calidad y a un primer empleo formal. La apuesta de CEIPA y Comfama fue abrir este modelo a personas con discapacidad, convencidos de que la inclusión no puede quedarse en el discurso, sino que debe materializarse en acciones concretas que permitan a cada individuo demostrar su talento y potencial.

“Diseñamos un programa especialmente construido para personas especialmente seleccionadas. Un programa que nos permite atender también las normatividades del país a partir de estas reformas laborales que estamos viviendo, donde por cada 100 empleados, un empleado debe estar vinculado con discapacidad. Esta es la oportunidad para que las empresas se sumen y encuentren también en la cobertura de la cuota de aprendizaje una posibilidad de transformación, una posibilidad de construir futuro a partir de estas vinculaciones de los jóvenes al primer empleo.” Expresó, Danilo Rendón Restrepo Gerente Canal Empresas CEIPA.

FormaciónInclusión social

