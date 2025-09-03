Abren oportunidades de inclusión laboral para personas en condición de discapacidad en el Valle de Aburrá

Un grupo pionero de 28 aprendices, entre ellos 13 personas con discapacidad, inició su proceso de formación Técnica Laboral en Administración gracias a la alianza entre CEIPA y Comfama.

El programa busca demostrar que la educación y la diversidad son herramientas para transformar la sociedad, abrir oportunidades y construir entornos laborales más inclusivos.

El proyecto surgió de los grupos empresariales de patrocinio de cuotas de aprendizaje del SENA, con el objetivo de que jóvenes y adultos accedan a educación de calidad y a un primer empleo formal. La apuesta de CEIPA y Comfama fue abrir este modelo a personas con discapacidad, convencidos de que la inclusión no puede quedarse en el discurso, sino que debe materializarse en acciones concretas que permitan a cada individuo demostrar su talento y potencial.