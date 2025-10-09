Suscribirse

Cápsula

Arriendos de lujo en Colombia alcanzan cifras récord: hasta $ 99 millones mensuales en Bogotá

El mercado premium vive un auge histórico por la alta demanda y la escasa oferta de vivienda exclusiva, según Fincaraiz.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
9 de octubre de 2025, 7:50 p. m.
Apartamento de lujo
Apartamento de lujo (imagen de referencia) | Foto: Getty Images

El mercado de vivienda de lujo en Colombia atraviesa su mejor momento. De acuerdo con datos recientes de Fincaraiz, los cánones de arrendamiento en las principales ciudades del país alcanzan niveles sin precedentes, con valores que, en algunos casos, superan los $ 99 millones mensuales, especialmente en casas de gran formato ubicadas en Bogotá.

Las zonas más exclusivas de la capital, como Rosales, El Nogal, Chicó Norte, Santa Bárbara, Country Club, La Carolina, La Cabrera y Seminario, concentran los arriendos más elevados. Su cercanía a embajadas, colegios internacionales, clubes privados y centros financieros explica su alta demanda entre directivos de multinacionales, diplomáticos, empresarios e inversionistas extranjeros.

Entre los inmuebles más solicitados destacan las casas campestres, penthouses y apartamentos amplios, con áreas que pueden llegar a los 1.500 metros cuadrados. Estas propiedades ofrecen terrazas panorámicas, acabados de lujo, múltiples parqueaderos y servicios exclusivos como gimnasio privado, cine en casa, jacuzzi, sauna, salas de reuniones y seguridad permanente.

“Lo que estamos viendo es un cambio en el comportamiento del consumidor de estratos altos, quienes antes destinaban capital a la compra, hoy prefieren arrendar por flexibilidad y porque la oferta de vivienda nueva no crece al ritmo de la demanda”, explicó Lesly Posada, gerente comercial de Fincaraiz.

La ejecutiva agregó que la combinación de tasas de interés elevadas y escasez de proyectos premium ha impulsado este fenómeno. Así, los arriendos de lujo se consolidan como una tendencia en expansión, respaldada por un consumidor que ve en el lujo no solo un símbolo de estatus, sino una inversión en bienestar y exclusividad.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Trump lanza una nueva cruzada: “Estamos investigando quién financia a Antifa”

2. Caracas acusa a Washington de “secuestrar” a decenas de niños venezolanos en territorio estadounidense

3. La Embajada de EE. UU. en Bogotá se pronunció sobre cambios en procesos migratorios por el cierre de gobierno de Estados Unidos. Esto dijo

4. Este martes se debate la reforma pensional en la Corte Constitucional. Centrales obreras anuncian plantón

5. Luisa Fernanda W sorprendió con su radical cambio de ‘look’ y generó todo tipo de reacciones: “Le sumó más años”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Arriendo

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.