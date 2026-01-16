Cápsula

Atlántico, Magdalena y La Guajira registraron en 2025 los mejores indicadores de calidad del servicio eléctrico

La duración y la frecuencia de los cortes de energía disminuyeron en Atlántico, Magdalena y La Guajira, según cifras oficiales de la empresa.

Redacción Semana
16 de enero de 2026, 11:36 p. m.
La región Caribe que atiende Air-e Intervenida cerró 2025 con los mejores indicadores
La región Caribe que atiende Air-e Intervenida cerró 2025 con los mejores indicadores

La región Caribe atendida por Air-e Intervenida cerró 2025 con los mejores indicadores de calidad del servicio eléctrico desde el inicio de operaciones de la compañía. De acuerdo con el balance presentado, los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira registraron reducciones históricas tanto en la duración como en la frecuencia de las interrupciones del suministro, con impacto directo en más de cinco millones de usuarios residenciales, comerciales e industriales.

Las cifras oficiales muestran una mejora significativa en el indicador SAIDI, que mide el número promedio de horas que un usuario permanece sin servicio. Este pasó de 60,33 horas en 2024 a 38,21 horas en 2025, lo que representa una disminución del 36,6 % en el tiempo total de interrupciones en la región.

La región Caribe que atiende Air-e Intervenida cerró 2025 con los mejores indicadores
La región Caribe que atiende Air-e Intervenida cerró 2025 con los mejores indicadores

De manera paralela, el indicador SAIFI, que refleja cuántas veces en promedio se interrumpe el servicio, también presentó una reducción. Durante el último año, bajó de 31,58 a 29,96 interrupciones, equivalente a una disminución del 5,12 % frente al periodo anterior.

Los resultados marcan un cambio relevante en una zona que históricamente ha enfrentado fallas recurrentes en la prestación del servicio eléctrico. La reducción de horas sin energía y de cortes responde a una de las principales quejas de los usuarios del Caribe colombiano, especialmente en áreas urbanas y sectores productivos.

Según explicó la empresa, al inicio de la intervención el panorama operativo era crítico. Sin embargo, la aplicación de acciones técnicas, una mayor disciplina operativa y la priorización de obras estratégicas permitieron una mejora sostenida. En términos prácticos, la calidad actual del suministro llega a ser hasta tres veces mejor frente a los primeros momentos de operación.

A estos avances se suma la reciente estabilidad de la tarifa de energía, anunciada como parte de las medidas para aliviar el impacto económico en los hogares y recuperar la confianza de los usuarios.

Para 2026, Air-e Intervenida proyecta fortalecer la confiabilidad del sistema mediante nuevas inversiones, prácticas sostenibles y la ejecución de obras priorizadas. La empresa también informó que gestiona nuevos recursos financieros con acompañamiento institucional, con el fin de garantizar la continuidad de los proyectos y sostener los avances alcanzados.

