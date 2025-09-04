Banco colombiano implementa IA para fomentar la educación financiera en el país

Como parte de su programa de educación financiera, Cuentas Con Sentido, Banco Contactar avanza con su ChatBot, para promover la educación económica y financiera en Colombia, gracias a la implementación de inteligencia artificial, ahora disponible de manera gratuita en su página web y a través de Whatsapp.

“En Banco Contactar la tecnología inclusiva es una realidad. Por esto, estamos muy orgullosos de avanzar en la masificación de nuestro ChatBot de Cuentas con Sentido, que les permitirá a los jóvenes y emprendedores del campo y la ciudad, fortalecer sus habilidades y capacidades de manera gratuita, a través de plataformas de fácil acceso, obteniendo al finalizar un certificado, que es muestra del esfuerzo y el camino aprendido, lo que contribuye a la construcción de un mejor país”, aseguró el presidente de Banco Contactar, John F. Linares Gómez.

Esta plataforma es coherente con el propósito de incluir financieramente a más colombianos. Hoy 52 % de los clientes del Banco son mujeres, el 12 % de la cartera de crédito se destina a apoyar emprendimientos de jóvenes, entre 18 y 28 años, y el 7 % a personas pertenecientes a comunidades indígenas (julio 2025).

Vale la pena destacar que para este canal la información fue trabajada con estrategias pedagógicas para impulsar el aprendizaje guiado por IA, autogestión y optimización en tiempo de estudio, que se adecúa a los propios ritmos de vida, en el campo y la ciudad.

Quienes participen del Chatbot tienen la opción de cursar programas a la medida de mujeres, jóvenes, comunidades étnicas y para la gestión y mitigación del cambio climático, entre otros. Conoce de nuestros programas sostenibles: https://bancocontactar.com/gestion-sostenible/

¿Cómo acceder de manera gratuita a la plataforma?

Se puede ingresar al WhatsApp 3218963669, así mismo, ingresando a página web: https://bancocontactar.com/salud-financiera/ por el botón Chatbot.