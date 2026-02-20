BYD Colombia cerró 2025 con negocios por 215 buses eléctricos y proyecta expansión en 2026

Durante 2025, BYD Colombia avanzó en el fortalecimiento de su operación en el país, con una estrategia enfocada en sostenibilidad, movilidad limpia y desarrollo local. El año estuvo marcado por la preparación y consolidación de capacidades internas, lo que permitió a la empresa cerrar el periodo con resultados operativos y definir su proyección para 2026.

En ese contexto, la compañía aseguró el cierre de negocios por 215 buses eléctricos, que serán ensamblados y facturados en el primer semestre de 2026. Estos contratos representan ingresos estimados cercanos a USD 65 millones.

En el segmento industrial, BYD comercializó 31 montacargas eléctricos y 91 vehículos de servicios especiales de pasajeros, por un valor aproximado de USD 3 millones.

“Seguimos trabajando de la mano con proveedores locales, tanto en la fabricación de carrocerías como en el desarrollo de chasis, para integrar componentes producidos en China con procesos de ensamblaje en Colombia”, señaló Juan Luis Mesa, gerente general de BYD Colombia.

Juan Luis Mesa, gerente general de BYD Colombia Foto: Suministrada / API

La empresa indicó que este modelo ha permitido optimizar tiempos logísticos y fortalecer la participación de la industria nacional. Actualmente, la marca tiene presencia en sistemas de transporte masivo como TransMilenio en Bogotá, Metroplús en Medellín y el Masivo Integrado de Occidente (MIO) en Cali, y avanza en su expansión hacia ciudades como Pereira.

Para 2026, la compañía prevé ampliar su portafolio de camiones eléctricos, que incluirá vehículos de logística, botelleros y tipo mixer. La meta es superar las 100 unidades vendidas en este segmento.

“Más allá del crecimiento en volumen, nuestro objetivo es seguir construyendo un ecosistema de transporte eléctrico confiable y sostenible para Colombia, en el que podamos acompañar a nuestros clientes en sus procesos de transformación”, agregó Mesa.