BYD Colombia cerró 2025 con negocios por 215 buses eléctricos y proyecta expansión en 2026

La compañía reportó ventas en los segmentos industrial y de transporte especial, y anunció metas para ampliar su presencia en camiones eléctricos el próximo año.

Redacción Semana
20 de febrero de 2026, 5:57 p. m.
BYD
BYD Foto: Getty Images

Durante 2025, BYD Colombia avanzó en el fortalecimiento de su operación en el país, con una estrategia enfocada en sostenibilidad, movilidad limpia y desarrollo local. El año estuvo marcado por la preparación y consolidación de capacidades internas, lo que permitió a la empresa cerrar el periodo con resultados operativos y definir su proyección para 2026.

En ese contexto, la compañía aseguró el cierre de negocios por 215 buses eléctricos, que serán ensamblados y facturados en el primer semestre de 2026. Estos contratos representan ingresos estimados cercanos a USD 65 millones.

En el segmento industrial, BYD comercializó 31 montacargas eléctricos y 91 vehículos de servicios especiales de pasajeros, por un valor aproximado de USD 3 millones.

Seguimos trabajando de la mano con proveedores locales, tanto en la fabricación de carrocerías como en el desarrollo de chasis, para integrar componentes producidos en China con procesos de ensamblaje en Colombia”, señaló Juan Luis Mesa, gerente general de BYD Colombia.

