Campetrol entregó a Relianz el Premio de Sostenibilidad en la categoría social

La compañía del sector minero-energético fue galardonada por su liderazgo social, sostenible e innovador.

Redacción Semana
15 de diciembre de 2025, 5:39 p. m.
Relianz
Relianz | Foto: Relianz

Relianz Mining Solutions, empresa especializada en soluciones industriales para el sector minero-energético, cerró noviembre con tres reconocimientos nacionales otorgados por Campetrol, Premios Portafolio y la Universidad Simón Bolívar, que destacan su compromiso con la sostenibilidad, el bienestar de las comunidades, la innovación y la experiencia del cliente.

Campetrol entregó a Relianz el Premio de Sostenibilidad en la categoría Social, resaltando el impacto positivo de la compañía en los territorios donde opera, su aporte a la economía circular, la modernización de procesos y la inclusión laboral en zonas mineras.

Martin Briggs, presidente de Relianz, señaló, “este reconocimiento de Campetrol refleja nuestra convicción de que ninguna operación es sostenible si no genera bienestar social. En Relianz trabajamos para que cada mejora técnica tenga un impacto real en las personas y en los territorios. Ese es el corazón de nuestro modelo”.

La Universidad Simón Bolívar otorgó a Relianz el premio en Sostenibilidad Empresarial por su modelo integral que articula acciones en economía circular, energía renovable, gestión del agua, formación técnica y equidad de género.

Relianz fue finalista en la categoría Servicio al Cliente por su programa RMS Cx Boost Camp, una iniciativa que rediseñó la experiencia del cliente en todos los puntos de contacto y fortaleció la confianza y la cercanía con los usuarios.

