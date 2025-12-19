Precio del gas subió más de 11% en Colombia: producción cayó 19% y hay preocupación en el sector

Hace algunas horas, la Cámara Colombiana de Bienes y Servicios de Petróleo, Gas y Energía, Campetrol, presentó el informe de taladros y producción de diciembre, en el que aseguró que, según las cifras de la ANH o Agencia Nacional de Hidrocarburos, la producción de petróleo y gas cayó de manera considerable en el país.

En octubre del 2025, la producción comercializada de gas fue de 798,0 millones de pies cúbicos por día (MPCD), lo que representa una disminución del 13,6% frente a octubre de 2024 (−126,0 MPCD) y del 2,0% respecto a septiembre de 2025 (−16,0 MPCD).

Es decir, en los primeros diez meses del año, el gas registró una disminución en la producción cercana al 19,9%, frente al promedio del periodo 2023-2024.

¿Cómo se movieron los precios?

De otro lado, Campetrol informó que el precio del gas domiciliario en Colombia registró a noviembre de 2025 un incremento del 11,45%, según cifras del DANE, lo que representa un incremento de 2,74 puntos porcentuales respecto a noviembre de 2024, que fue 8,71%.

La variación es explicada principalmente por el aumento observado en el mes de febrero, un pico de 14,42%. Si se tienen en cuenta las cifras, se puede determinar que las ciudades con mayor variación fueron Tunja (24,7%), Riohacha (21,64%) y Bogotá (21,33%).

Respecto al mercado de petróleo, la producción fiscalizada en Colombia se ubicó en 736,3 mil barriles por día (KBPD), lo que precisa una disminución de lo que representa una disminución del 3,7% frente al mismo mes de 2024.

Si se analiza la cifra mes a mes, la reducción fue del 2,0%, comparada con septiembre del 2025 y según la Cámara, la principal razón para la baja en este periodo de tiempo es el comportamiento en el departamento del Meta, donde la producción pasó de 438,2 KBPD a 421,0 KBPD, una caída del 3,9% (−17,2 KBPD).

“Las mayores disminuciones se registraron en el campo Akacías, cuya producción descendió 28,6% (−8,2 KBPD), y en el campo Rubiales, con una reducción del 5,4% (−5,4 KBPD)“, indica el informe. Agrega además que en el departamento hubo bloqueos, manifestaciones y propuestas en los municipios de Acacías, Guamal y en la vía que conecta el campo Rubiales con Puerto Gaitán, afectando la continuidad operativa.

De otro lado, en el acumulado enero–octubre de 2025, la producción promedio de petróleo fiscalizada se ubicó en 746,6 KBPD, lo que representa una disminución de 3,7% frente al promedio del período 2023–2024.