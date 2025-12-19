Economía

Precio del gas subió más de 11% en Colombia: producción cayó 19% y hay preocupación en el sector

Campetrol publicó un reciente informe que comparó la producción con la del año pasado.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Esteban Felipe Feria Quintero

Esteban Felipe Feria Quintero

19 de diciembre de 2025, 1:21 p. m.
Así fluctuaron los precios en el sector.
Así fluctuaron los precios en el sector. Foto: Montaje de El País

Hace algunas horas, la Cámara Colombiana de Bienes y Servicios de Petróleo, Gas y Energía, Campetrol, presentó el informe de taladros y producción de diciembre, en el que aseguró que, según las cifras de la ANH o Agencia Nacional de Hidrocarburos, la producción de petróleo y gas cayó de manera considerable en el país.

En octubre del 2025, la producción comercializada de gas fue de 798,0 millones de pies cúbicos por día (MPCD), lo que representa una disminución del 13,6% frente a octubre de 2024 (−126,0 MPCD) y del 2,0% respecto a septiembre de 2025 (−16,0 MPCD).

Gas
Esto es lo que dice Campetrol sobre el precio del gas. Foto: Getty Images/iStockphoto

Es decir, en los primeros diez meses del año, el gas registró una disminución en la producción cercana al 19,9%, frente al promedio del periodo 2023-2024.

¿Cómo se movieron los precios?

De otro lado, Campetrol informó que el precio del gas domiciliario en Colombia registró a noviembre de 2025 un incremento del 11,45%, según cifras del DANE, lo que representa un incremento de 2,74 puntos porcentuales respecto a noviembre de 2024, que fue 8,71%.

Macroeconomía

Dólar en Colombia bajó este viernes 19 de diciembre: precio oficial

Macroeconomía

Cómo se está moviendo el dólar en casas de cambio este 19 de diciembre: así se comporta la divisa

Macroeconomía

¿Son realmente beneficiosos los incrementos significativos del salario mínimo o se trata de un círculo vicioso?

Macroeconomía

Superintendencia de Sociedades presentó los resultados del estudio más reciente sobre la industria turística en Colombia

Macroeconomía

Ocde raja a Colombia en la lucha contra el soborno transnacional y pide actuar con urgencia contra ese delito

Macroeconomía

Dólar cayó al cierre de los mercados en Colombia: precio oficial del 18 de diciembre

Macroeconomía

Graves denuncias del presidente Gustavo Petro sobre red criminal que facilita el contrabando: “Hay bandas enquistadas en la Dian”

Cápsulas

Promigas avanza en su apuesta energética con la compra de una plataforma renovable a nivel regional

Opinión

Petro nos deja sin gas y con problemas de desarrollo

Macroeconomía

Ecopetrol firma nuevo acuerdo para exploración y producción de hidrocarburos. Estos son los alcances

Economía colombiana creció 2,9 % durante octubre: esto dijo el Dane sobre el dato

La variación es explicada principalmente por el aumento observado en el mes de febrero, un pico de 14,42%. Si se tienen en cuenta las cifras, se puede determinar que las ciudades con mayor variación fueron Tunja (24,7%), Riohacha (21,64%) y Bogotá (21,33%).

Respecto al mercado de petróleo, la producción fiscalizada en Colombia se ubicó en 736,3 mil barriles por día (KBPD), lo que precisa una disminución de lo que representa una disminución del 3,7% frente al mismo mes de 2024.

Uno de los proyectos más emblemáticos es el desarrollo del Vidal Cantu Industrial Center, una instalación de clase A que contará con características avanzadas como una altura libre de 32 pies, 354 espacios para tráileres y 87 puertas de muelle.
El petróleo fluctuó a la baja también en materia de producción. Foto: Getty Images

Si se analiza la cifra mes a mes, la reducción fue del 2,0%, comparada con septiembre del 2025 y según la Cámara, la principal razón para la baja en este periodo de tiempo es el comportamiento en el departamento del Meta, donde la producción pasó de 438,2 KBPD a 421,0 KBPD, una caída del 3,9% (−17,2 KBPD).

Subida del precio del petróleo, por tensión entre Trump y Maduro. Bloqueo a buques no ha afectado exportaciones, dice PDVSA

“Las mayores disminuciones se registraron en el campo Akacías, cuya producción descendió 28,6% (−8,2 KBPD), y en el campo Rubiales, con una reducción del 5,4% (−5,4 KBPD)“, indica el informe. Agrega además que en el departamento hubo bloqueos, manifestaciones y propuestas en los municipios de Acacías, Guamal y en la vía que conecta el campo Rubiales con Puerto Gaitán, afectando la continuidad operativa.

Campetrol
Estas fueron las cifras presentadas por Campetrol. Foto: Campetrol

De otro lado, en el acumulado enero–octubre de 2025, la producción promedio de petróleo fiscalizada se ubicó en 746,6 KBPD, lo que representa una disminución de 3,7% frente al promedio del período 2023–2024.

Mas de Macroeconomía

Stock Market Data, Stock Market and Exchange, Stock Market Crash, Dollar Sign, Moving Down

Dólar en Colombia bajó este viernes 19 de diciembre: precio oficial

La Superintendencia de Servicios Públicos obligó a las comercializadoras de gas natural a realizar un ajuste en sus tarifas.

Precio del gas subió más de 11% en Colombia: producción cayó 19% y hay preocupación en el sector

Dólar Dólares

Cómo se está moviendo el dólar en casas de cambio este 19 de diciembre: así se comporta la divisa

Salario Minimo.jpg

¿Son realmente beneficiosos los incrementos significativos del salario mínimo o se trata de un círculo vicioso?

Copacabana, Antioquia

Superintendencia de Sociedades presentó los resultados del estudio más reciente sobre la industria turística en Colombia

Businessman counting money, Japanese yen currency, in the envelope just given by his partner after making closing a deal in dark private room

Ocde raja a Colombia en la lucha contra el soborno transnacional y pide actuar con urgencia contra ese delito

aranceles EEUU Dólar

Dólar cayó al cierre de los mercados en Colombia: precio oficial del 18 de diciembre

Gustavo Petro, presidente de la República

Graves denuncias del presidente Gustavo Petro sobre red criminal que facilita el contrabando: “Hay bandas enquistadas en la Dian”

Petróleo Colombia

Economía colombiana creció 2,9 % durante octubre: esto dijo el Dane sobre el dato

Carolina Arbeláez le puso la lupa a la ejecución del presupuesto 2025

“El Gobierno está dejando billones del presupuesto sin ejecutar”, la denuncia de la congresista Carolina Arbeláez

Noticias Destacadas