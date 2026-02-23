Cirujana colombiana es elegida ‘president-elect’ de una de las asociaciones de trauma más influyentes del mundo médico

La cirujana colombiana Paula Ferrada, radicada en Estados Unidos, fue elegida ‘president-elect’ de la Eastern Association for the Surgery of Trauma (EAST), organización especializada en atención de trauma que influye en investigación clínica, formación médica y desarrollo de estándares en cirugía de trauma y cuidado agudo. Su elección la coloca en la línea de sucesión hacia la presidencia, desde donde se definen prioridades estratégicas en educación, guías clínicas basadas en evidencia e investigación multicéntrica.

“El trauma no se resuelve únicamente en la sala de urgencias. Requiere sistemas que aprendan, midan y mejoren de manera continua”, ha señalado Ferrada al referirse a la importancia del liderazgo clínico y la formación de nuevos profesionales.

El trauma representa un desafío global de salud pública, vinculado a siniestros viales, violencia interpersonal y otros eventos que generan millones de muertes y discapacidad, especialmente en poblaciones jóvenes. En Colombia, estas lesiones producen miles de fallecimientos anuales y un alto número de incapacidades temporales o permanentes, afectando la fuerza laboral y la sostenibilidad del sistema de salud.

Desde su trayectoria en Estados Unidos, Ferrada combina práctica clínica en escenarios críticos con liderazgo académico y gestión de equipos multidisciplinarios. Sus prioridades en EAST incluyen mentoría para cirujanos jóvenes, promoción de entornos colaborativos e impulso de investigación multicéntrica con impacto en la práctica clínica. Su elección resalta la contribución de profesionales latinoamericanos en la definición de estándares globales de atención del trauma.