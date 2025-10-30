Suscribirse

Cápsulas

Colombia exportó más de 53 millones de kilos de granos en el primer semestre de 2025

El maíz y la soya lideraron los envíos al exterior, principalmente hacia Estados Unidos, Chile y Venezuela.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Economía
30 de octubre de 2025, 4:06 p. m.
Cultivo de maiz
La harina de maíz fue el producto con mayor participación en las exportaciones del primer semestre de 2025. | Foto: Getty Images

Durante el primer semestre de 2025, Colombia exportó 53,3 millones de kilos de cereales, leguminosas y soya hacia destinos como Estados Unidos, Aruba y España, según el más reciente informe de la Federación Nacional de Cultivadores de Cereales, Leguminosas y Soya (Fenalce). Aunque los volúmenes aún son modestos frente a otros sectores agrícolas, el balance evidencia una oportunidad de crecimiento para el país en la diversificación de sus exportaciones agroindustriales.

Del total reportado, 38,1 millones de kilos correspondieron a cereales, 504.427 kilos a leguminosas y 14,7 millones a productos derivados de la soya. Dentro de este grupo, la harina de maíz fue el producto más exportado, con más de 30,8 millones de kilos enviados principalmente a Chile, Perú, Estados Unidos y Ecuador. En las leguminosas, el fríjol común lideró los despachos (211.165 kilos), mientras que en soya, el aceite de soya concentró la totalidad de los envíos (14,7 millones de kilos), con destino principal a Venezuela y Ecuador.

La soya estadounidense contiene entre un 35 % y un 40 % de proteína de alta calidad, siendo una fuente esencial de nutrientes para la alimentación humana y animal.
El aceite de soya, con destino principalmente a Venezuela, representó la totalidad de los envíos en esta categoría. | Foto: Cortesía / Suministrada a El País.

De acuerdo con el informe, el comportamiento de las exportaciones refleja el potencial de la transformación agroindustrial, especialmente en productos derivados del maíz.

“La exportación de harina de maíz en estas cantidades demuestra la importancia de la transformación. Con este grano se pueden obtener productos de mayor valor agregado, generando ventajas económicas. Esto ocurre con todos los granos que agremiamos, tienen un potencial enorme en procesos de transformación”, sostiene el gerente general de Fenalce.

El documento también destaca que el fortalecimiento de la tecnificación del campo, la estandarización de la calidad y la articulación con los mercados internacionales serán claves para posicionar a Colombia como un competidor relevante en el comercio global de granos, siguiendo el ejemplo de productos agrícolas como el café, el banano, el aguacate Hass o las flores.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Junior perdió, pero un hincha celebró en el Metropolitano: les pidió matrimonio a dos mujeres y todo se vio en vivo

2. Exsubdirector del DAS, Emiro Rojas, fue condenado en la Corte Suprema por tortura a la periodista Claudia Julieta Duque

3. ‘Berghain’ de Rosalía, Björk e Yves Tumor: letra, video y significado

4. No todo es alegría para Richard Ríos: le sacan esto tras su primera asistencia en Benfica

5. Petro aseguró que se editarán un millón de libros sobre su vida en idioma persa, pero Grok, IA de X, dio una inesperada respuesta

LEER MENOS

Noticias relacionadas

ExportacionesgranoCerealesMaízfríjolesSoyaCrecimientoeconomía

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.