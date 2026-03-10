Compradores colombianos en España cambian enfoque hacia inversión patrimonial y gestión a distancia

La demanda internacional continúa teniendo un peso estructural en el mercado inmobiliario español. Durante el primer semestre de 2025 se registraron 71.155 compraventas de vivienda realizadas por extranjeros, lo que representó un crecimiento interanual del 2%. Dentro de este grupo, los colombianos se consolidan como uno de los colectivos latinoamericanos con mayor dinamismo.

Más allá del aumento en las cifras, el cambio más relevante se observa en el perfil del comprador. La motivación aspiracional que durante años impulsó la adquisición de vivienda en España está dando paso a un análisis de carácter patrimonial y operativo.

En el pasado, la compra de inmuebles estaba vinculada principalmente a la afinidad cultural, la búsqueda de una segunda residencia o proyectos familiares. Actualmente, el proceso se orienta hacia aspectos técnicos como los costos recurrentes, el gobierno del edificio, el cumplimiento normativo y la posibilidad de gestionar la propiedad a distancia.

Para Felipe Ocampo Lizarralde, director de Inversión de Dils Lucas Fox, el punto central de esta transformación es la gestión del inmueble. “Cuando el propietario está fuera del país, el costo más alto no es el mantenimiento, sino la incertidumbre. Por eso se están priorizando activos con administración estructurada y estándares claros”, explica.

En este contexto, conceptos como turnkey —propiedades listas para habitar sin adecuaciones adicionales— y lock-and-leave ganan presencia en el segmento alto. Este último modelo permite cerrar la vivienda y dejarla bajo soporte profesional activo, lo que reduce la carga operativa para propietarios no residentes.

También adquieren relevancia las denominadas branded residences, proyectos residenciales vinculados a marcas con operación estandarizada, muchos de ellos asociados al sector hotelero. En España existen actualmente 38 proyectos de este tipo y otros 25 en desarrollo. A nivel global, el número alcanzó cerca de 910 desarrollos al cierre de 2025.

Según el análisis del sector, la decisión de compra se asemeja cada vez más a la adquisición de un activo patrimonial, en la que factores como la gestión, la liquidez y la posibilidad de renta influyen en la elección final del comprador.