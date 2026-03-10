CÁPSULA

Compradores colombianos en España cambian enfoque hacia inversión patrimonial y gestión a distancia

La adquisición de vivienda por parte de colombianos en el mercado inmobiliario español evoluciona hacia criterios operativos y patrimoniales, con mayor atención a la administración y rentabilidad de los activos.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
10 de marzo de 2026, 7:01 a. m.
De inversión aspiracional a activo administrado: cambia el perfil del comprador colombiano en España
De inversión aspiracional a activo administrado: cambia el perfil del comprador colombiano en España Foto: Suministrada / API

La demanda internacional continúa teniendo un peso estructural en el mercado inmobiliario español. Durante el primer semestre de 2025 se registraron 71.155 compraventas de vivienda realizadas por extranjeros, lo que representó un crecimiento interanual del 2%. Dentro de este grupo, los colombianos se consolidan como uno de los colectivos latinoamericanos con mayor dinamismo.

Más allá del aumento en las cifras, el cambio más relevante se observa en el perfil del comprador. La motivación aspiracional que durante años impulsó la adquisición de vivienda en España está dando paso a un análisis de carácter patrimonial y operativo.

En el pasado, la compra de inmuebles estaba vinculada principalmente a la afinidad cultural, la búsqueda de una segunda residencia o proyectos familiares. Actualmente, el proceso se orienta hacia aspectos técnicos como los costos recurrentes, el gobierno del edificio, el cumplimiento normativo y la posibilidad de gestionar la propiedad a distancia.

Para Felipe Ocampo Lizarralde, director de Inversión de Dils Lucas Fox, el punto central de esta transformación es la gestión del inmueble. “Cuando el propietario está fuera del país, el costo más alto no es el mantenimiento, sino la incertidumbre. Por eso se están priorizando activos con administración estructurada y estándares claros”, explica.

Cápsulas

Iniciativa “Pan con FE” busca impulsar panaderías de barrio en Colombia

Cápsulas

Multicare Pharma y KalVista anuncian alianza para ampliar acceso a terapias para enfermedades huérfanas

Cápsulas

Italcol invierte 19.000 millones en energía para su planta en Palmira

Cápsulas

Colombianos en la Lista Clinton: nueva alianza legal busca defensa y recuperación de derechos

Cápsulas

Hitachi Energy invertirá 80 millones de dólares para ampliar su planta de transformadores en Colombia

Cápsulas

La globalización se mantiene firme en un nivel récord, mientras EE. UU. y China continúan desacoplándose

Cápsulas

Fintech colombiana Littio entra a red global de Endeavor

Eventos

Por cada dólar que inviertan los colombianos, Patria se compromete a traer otro extranjero: “Es el acuerdo”

Macroeconomía

Gobierno Petro anuncia inversiones forzosas a bancos: los obligaría a destinar recursos a sectores productivos

Especiales Editoriales

Gran Foro Colombia 2026: ¿para dónde va el país?

En este contexto, conceptos como turnkey —propiedades listas para habitar sin adecuaciones adicionales— y lock-and-leave ganan presencia en el segmento alto. Este último modelo permite cerrar la vivienda y dejarla bajo soporte profesional activo, lo que reduce la carga operativa para propietarios no residentes.

También adquieren relevancia las denominadas branded residences, proyectos residenciales vinculados a marcas con operación estandarizada, muchos de ellos asociados al sector hotelero. En España existen actualmente 38 proyectos de este tipo y otros 25 en desarrollo. A nivel global, el número alcanzó cerca de 910 desarrollos al cierre de 2025.

Según el análisis del sector, la decisión de compra se asemeja cada vez más a la adquisición de un activo patrimonial, en la que factores como la gestión, la liquidez y la posibilidad de renta influyen en la elección final del comprador.