Createx 2026 reunirá a la cadena textil-confección colombiana en Corferias

Tras un 2025 marcado por el crecimiento del sistema moda en Colombia, Createx 2026 se perfila como un escenario clave para articular a los actores de la cadena textil-confección. La feria, que tendrá lugar del 12 al 14 de mayo en Corferias, llega en su octava versión con el objetivo de fortalecer la industria de la confección en el país.

Durante 2025, el mercado colombiano de moda alcanzó un tamaño de 36,72 billones de pesos, con un crecimiento nominal del 10,25% frente a 2024.

“La industria de la confección en Colombia ha venido consolidando su capacidad productiva y su articulación a lo largo de toda la cadena, lo que hoy nos permite responder con mayor solidez tanto al mercado interno como a las oportunidades internacionales. Espacios como Createx resultan clave para seguir fortaleciendo estos encadenamientos y proyectar el crecimiento del sector en el país”, afirmó Guillermo Elías Criado, presidente de la Cámara Colombiana de la Confección y Afines.

El gasto de los hogares en moda alcanzó los $4,10 billones de pesos, con un crecimiento del 10,69% frente al año anterior. Ciudades como Montería, Manizales, Barranquilla y Pereira registraron los mayores incrementos en gasto anual, mientras Bogotá, Medellín y Bucaramanga lideran en gasto per cápita, reflejando la consolidación de nuevas plazas dentro del sistema moda.

De acuerdo con cifras de MinTIC, entre octubre de 2024 y 2025, el empleo en hilatura, tejeduría y acabado de productos textiles creció 1,4%, la producción 3,7% y las ventas 1,8%.

Createx 2026 reunirá empresarios, confeccionistas, proveedores y compradores, ofreciendo muestra comercial, agenda académica, talleres, ruedas de negocios y pasarelas.

“Createx se ha consolidado como un espacio que impulsa la conexión entre los diferentes actores del sistema moda, permitiendo no solo generar oportunidades comerciales, sino también fortalecer el conocimiento y la actualización de la industria frente a los nuevos retos del mercado”, señaló Adriana Granados, jefe de proyecto de Createx.