Cuidado: esta modalidad informal de préstamo puede ser riesgosa

Existen modalidades no apropiadas para conseguir dinero, como los llamados préstamos gota a gota, aquellos a los que muchos ciudadanos recurren para solventar alguna necesidad de manera inmediata. En la mayoría de los casos, estos créditos son menores al millón de pesos.

Inicia con el préstamo de una persona particular a otra sobre intereses que pueden llegar al 20 %. No solo esto, la modalidad de pago, sea diaria o quincenal, si no se es efectiva, pone en riesgo la vida de una persona, porque puede ser víctima de amenazas. Por tanto, esta modalidad de crédito es informal e ilegal.

De acuerdo con DataCredito Experian, hay una creencia popular de quienes están reportados en las Centrales de Riesgo, y supuestamente esto les impide obtener préstamos con entidades financieras. Es decir, creen que los imposibilita tener un vínculo con una organización legal.

No obstante, existen compañías que analizan el perfil del posible cliente para hacer efectivo un préstamo y así ayudarle a iniciar o continuar su historial crediticio; aun quienes acuden al ‘gota a gota’ pueden ser beneficiarios de esto.

Por último, es importante tener buenos hábitos financieros para obtener un score crediticio favorable y así mejorar, quizá, la calidad de vida, ya que un crédito puede ser negado porque el puntaje es menor al que pide la entidad bancaria, o la capacidad de endeudamiento no resulta positiva para el solicitante.

Cualquier persona mayor de edad que ya tenga un historial crediticio puede consultar su puntaje. Es importante destacar que no es necesario pedir un préstamo para estar registrado en un sistema financiero, porque con solo ser titular de una línea de servicio telefónico, por ejemplo, se está ad portas de un reporte en una Central de Riesgo.