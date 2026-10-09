Diseño visual busca reducir la dependencia de descuentos en las pymes colombianas

Un informe global de McKinsey & Company determinó que las organizaciones con mejor diseño registran un crecimiento de ingresos 32 % mayor y que el 75 % de la credibilidad comercial de una marca depende directamente de su aspecto gráfico. En Colombia, estos factores representan un desafío para las pequeñas empresas que buscan vender sin recurrir constantemente a descuentos.

Ante este panorama, el diseño conversional, una metodología impulsada en el país por Laura Blago, propone estructurar la comunicación visual de los negocios en función del proceso de decisión de compra.

Según Blago, cuando una pyme ofrece un producto de alta calidad a un precio elevado, pero su presencia en redes sociales o páginas web proyecta una imagen improvisada, el consumidor puede percibir que vale menos y buscar alternativas económicas. Esta falta de coherencia afecta la confianza, aumenta las consultas que no terminan en ventas y obliga a competir por precio.

La metodología busca organizar los puntos de contacto con el cliente, desde los anuncios hasta la experiencia posterior al pago, para resolver dudas, respaldar el precio con información clara y transmitir profesionalismo.

“Muchas empresas intentan solucionar la falta de ventas invirtiendo más dinero en publicidad, cuando el problema de fondo está en la presentación del producto y en la desconfianza que genera su canal digital. Si una persona llega a una página o a un chat y debe preguntar datos básicos sobre precios, garantías o envíos, la venta se frena. La metodología permite que los negocios diseñen procesos donde el cliente entiende de inmediato el valor de lo que compra, generando la certidumbre necesaria para pagar incluso de forma anticipada”, señala Laura Blago.

La inteligencia artificial también facilita la aplicación de este esquema mediante la creación de fotografías publicitarias, videos explicativos, catálogos y páginas orientadas a la venta, sin requerir grandes inversiones en producción visual.

De acuerdo con Blago, esta estrategia cobra relevancia durante las temporadas de mayor consumo, como el cierre de año. La combinación de comunicación visual y seguimiento posterior a la compra busca favorecer las ventas anticipadas, la rotación de inventarios y la recompra.