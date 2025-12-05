Ecodiversidad: el modelo empresarial que logra inclusión laboral en el país

Cada 3 de diciembre se conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, fecha oficializada por la ONU para promover los derechos y el bienestar de las personas con discapacidad, sin embargo, esta población se sigue enfrentando a múltiples retos: la inclusión laboral de estas personas es una deuda pendiente no solo en Colombia sino también en el mundo. La Organización Internacional del Trabajo -OIT-, señala que las barreras estructurales como la falta de accesibilidad, sesgos culturales y la poca adaptación organizacional, frenan su desarrollo social y económico en estos casos.

Por su parte, la ONU estima que las personas con discapacidad tienen el doble de probabilidades de estar desempleadas, y en América Latina menos del 25 % accede a un trabajo digno y estable. En Colombia, más del 88 % de estas personas está en edad de trabajar y solo el 22,8 % cuentan con un empleo formal.

Ante esta realidad, algunos modelos empresariales demuestran que cerrar estas brechas sí es posible, ejemplo de ello es el caso de Ecodiversidad, el modelo creado por Natura en 2020, cuando la compañía identificó vacíos en términos de diversidad en su cadena de valor tras la integración regional.

El modelo Ecodiversidad, rompe paradigmas e integra personas con discapacidad física, auditiva, cognitiva, visual y múltiple, siendo la comunidad sorda la de mayor presencia. Asimismo, incorpora una visión interseccional que incluye a personas afrodescendientes, indígenas y perfiles culturalmente diversos. Este modelo se sostiene sobre tres pilares: liderazgo, formación especializada y ajustes razonables en el 100 % de los procesos del ciclo del colaborador.

Expertos señalan que esta clase de esfuerzos no solo tiene un impacto social, sino que también aporta beneficios empresariales. Según la OIT, las compañías con políticas de inclusión robustas pueden aumentar su productividad hasta en un 30%, gracias a mejoras en innovación, clima laboral y compromiso del talento.