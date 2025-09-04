Ecopetrol abre convocatoria de prácticas para estudiantes en 2026

Ecopetrol anunció la apertura de una nueva convocatoria de prácticas dirigida a estudiantes que deban realizar su etapa productiva durante el primer semestre de 2026. Los cupos estarán disponibles en las distintas zonas de Colombia donde la empresa desarrolla operaciones.

La iniciativa busca vincular a jóvenes de programas técnicos, tecnológicos y universitarios, con el propósito de que participen en proyectos relacionados con la transición energética, la innovación y la sostenibilidad.

La convocatoria, que estará abierta hasta el 1° de noviembre de 2025, está dirigida a estudiantes de programas técnicos, tecnológicos y estudiantes universitarios de diversas disciplinas. | Foto: Ecopetrol

El proceso de selección se llevará a cabo entre septiembre y noviembre de este año e incluye la revisión de hojas de vida, pruebas psicotécnicas, evaluaciones grupales y entrevistas. El inicio de las prácticas está previsto para enero y febrero de 2026.

En la convocatoria del segundo semestre de 2025, la compañía reportó haber recibido más de 7.000 postulaciones y cubrir 333 posiciones. Según la información oficial, el 69,2 % de quienes ingresaron representa distintos perfiles de diversidad social, incluyendo víctimas del conflicto armado, personas cuidadoras y miembros de comunidades étnicas.