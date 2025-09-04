Suscribirse

Ecopetrol abre convocatoria de prácticas para estudiantes en 2026

El proceso estará disponible en varias regiones del país y recibirá postulaciones hasta el primero de noviembre de 2025.

Redacción Economía
4 de septiembre de 2025, 5:56 p. m.
Mediante este proceso, la compañía busca incorporar jóvenes con talento que quieran contribuir a los desafíos de la transición energética, la innovación, las energías renovables y la sostenibilidad.
Ecopetrol anunció la apertura de una nueva convocatoria de prácticas dirigida a estudiantes que deban realizar su etapa productiva durante el primer semestre de 2026. Los cupos estarán disponibles en las distintas zonas de Colombia donde la empresa desarrolla operaciones.

La iniciativa busca vincular a jóvenes de programas técnicos, tecnológicos y universitarios, con el propósito de que participen en proyectos relacionados con la transición energética, la innovación y la sostenibilidad.

La convocatoria, que estará abierta hasta el 1° de noviembre de 2025, está dirigida a estudiantes de programas técnicos, tecnológicos y estudiantes universitarios de diversas disciplinas.
El proceso de selección se llevará a cabo entre septiembre y noviembre de este año e incluye la revisión de hojas de vida, pruebas psicotécnicas, evaluaciones grupales y entrevistas. El inicio de las prácticas está previsto para enero y febrero de 2026.

En la convocatoria del segundo semestre de 2025, la compañía reportó haber recibido más de 7.000 postulaciones y cubrir 333 posiciones. Según la información oficial, el 69,2 % de quienes ingresaron representa distintos perfiles de diversidad social, incluyendo víctimas del conflicto armado, personas cuidadoras y miembros de comunidades étnicas.

La convocatoria actual estará abierta hasta el próximo primero de noviembre. Los interesados pueden consultar detalles y requisitos en el portal de empleo de la entidad.

