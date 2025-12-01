“El ahorro no es sacrificio, es previsión para el futuro”: Confiar Coop llama a fortalecer las finanzas ante la caída en los niveles nacionales

Con el cierre del año, distintos balances económicos invitan a mirar de cerca el comportamiento del ahorro en Colombia. Varias investigaciones divulgadas en 2025 revelaron señales de alerta sobre las dificultades de los hogares para planear su economía y construir hábitos financieros sólidos. De acuerdo con un estudio de la firma consultora Sinnetic (febrero de 2025), el 68 % de los colombianos presenta señales de ansiedad financiera asociadas a dificultades para manejar el dinero en el hogar. El informe también mostró que el 67 % de las personas “siente vergüenza al hablar de escasez económica con su entorno cercano”, un comportamiento que incrementa el estrés y favorece decisiones motivadas por la presión social.

La educación financiera también ocupó un lugar central en los análisis del año. Según la ANIF (mayo de 2025), aunque más del 95 % de los adultos del país cuenta con algún producto financiero, muchos no lo usan de manera regular, y en sectores de menores ingresos persisten mecanismos informales como el “gota a gota”. En agosto, Fedesarrollo reportó un aumento en la confianza del consumidor, especialmente en estratos bajos y medios. Aun así, cifras del Banco Interamericano de Desarrollo advierten dificultades entre los jóvenes para desarrollar hábitos de ahorro de largo plazo.

Uno de los datos más llamativos lo presentó la Superintendencia Financiera, que señaló que el ahorro nacional cayó del 15,4 % del PIB en 2024 al 6,2 % en 2025, una disminución asociada al incremento del consumo.

En este contexto, Confiar Coop plantea la necesidad de repensar el ahorro desde un enfoque de estabilidad, comunidad y propósito. Su llamado parte de una visión según la cual el dinero debe ser una herramienta para la tranquilidad y no una fuente de presión. La cooperativa resalta que “el ahorro no es sacrificio: es previsión y un regalo para el yo del futuro”, e insiste en que fortalecer hábitos básicos de organización, planear gastos y evitar decisiones impulsivas puede contribuir a un mejor cierre de año para los hogares.