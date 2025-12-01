Suscribirse

Cápsula

“El ahorro no es sacrificio, es previsión para el futuro”: Confiar Coop llama a fortalecer las finanzas ante la caída en los niveles nacionales

Estudios publicados en 2025 muestran ansiedad financiera en el país y una disminución histórica del ahorro nacional, especialmente en los hogares.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
1 de diciembre de 2025, 7:56 p. m.
Confiar Coop comparte claves para fortalecer el ahorro en el cierre del año
Confiar Coop comparte claves para fortalecer el ahorro en el cierre del año | Foto: Suministrada / API

Con el cierre del año, distintos balances económicos invitan a mirar de cerca el comportamiento del ahorro en Colombia. Varias investigaciones divulgadas en 2025 revelaron señales de alerta sobre las dificultades de los hogares para planear su economía y construir hábitos financieros sólidos. De acuerdo con un estudio de la firma consultora Sinnetic (febrero de 2025), el 68 % de los colombianos presenta señales de ansiedad financiera asociadas a dificultades para manejar el dinero en el hogar. El informe también mostró que el 67 % de las personas “siente vergüenza al hablar de escasez económica con su entorno cercano”, un comportamiento que incrementa el estrés y favorece decisiones motivadas por la presión social.

La educación financiera también ocupó un lugar central en los análisis del año. Según la ANIF (mayo de 2025), aunque más del 95 % de los adultos del país cuenta con algún producto financiero, muchos no lo usan de manera regular, y en sectores de menores ingresos persisten mecanismos informales como el “gota a gota”. En agosto, Fedesarrollo reportó un aumento en la confianza del consumidor, especialmente en estratos bajos y medios. Aun así, cifras del Banco Interamericano de Desarrollo advierten dificultades entre los jóvenes para desarrollar hábitos de ahorro de largo plazo.

Uno de los datos más llamativos lo presentó la Superintendencia Financiera, que señaló que el ahorro nacional cayó del 15,4 % del PIB en 2024 al 6,2 % en 2025, una disminución asociada al incremento del consumo.

En este contexto, Confiar Coop plantea la necesidad de repensar el ahorro desde un enfoque de estabilidad, comunidad y propósito. Su llamado parte de una visión según la cual el dinero debe ser una herramienta para la tranquilidad y no una fuente de presión. La cooperativa resalta que “el ahorro no es sacrificio: es previsión y un regalo para el yo del futuro”, e insiste en que fortalecer hábitos básicos de organización, planear gastos y evitar decisiones impulsivas puede contribuir a un mejor cierre de año para los hogares.

Desde Confiar Coop, el mensaje es que el ahorro actúa como un soporte silencioso pero determinante para enfrentar los desafíos económicos. “El mejor regalo que podemos darnos hoy es la tranquilidad de mañana”, destaca la organización al invitar a iniciar 2026 con decisiones financieras más conscientes.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Policía ya tenía información previa del asalto a joyería que dejó un policía muerto en centro comercial de Bucaramanga

2. A juicio alias El Hermano, socio criminal de alias El Costeño, articulador del asesinato de Miguel Uribe Turbay

3. Sor Berenice Bedoya, la otra congresista que fue salpicada durante la imputación de cargos contra los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco

4. Volcán Puracé: emiten alerta a la Aeronáutica Civil tras columna de gases y ceniza que superó los 700 metros

5. “Si el enviado de EE. UU. se emborracha con la gobernanza paramilitar, no va a hacer un buen trabajo para que lo recuerden”: Gustavo Petro

LEER MENOS

Noticias relacionadas

AhorrarAhorro

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.