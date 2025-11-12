El país aún enfrenta una baja cultura de aseguramiento: solo 4 de cada 10 colombianos cotizan un seguro

El mercado de seguros personales en Colombia alcanza actualmente los $15,11 billones, según un estudio de Aseguradora Solidaria de Colombia, titulado Estudio de perfilación y cuantificación de mercado de seguros por sectores económicos, elaborado entre diciembre de 2024 y mayo de 2025. Sin embargo, el informe evidencia un desafío estructural: solo el 38% de los colombianos cotiza o busca información sobre pólizas, lo que refleja una baja cultura de aseguramiento en el país.

El análisis, que abarcó una muestra de 1.700 encuestas representativas de una población de 39,2 millones de personas, revela que los servicios exequiales (22,4%), los seguros de vida (21,95%) y el SOAT (16,7%) concentran la mayor parte del gasto asegurador. Esto sugiere que los consumidores priorizan coberturas de riesgo inmediato u obligatorio, mientras que los seguros voluntarios aún presentan baja penetración.

Los servicios exequiales y los seguros de vida concentran más del 40% del gasto asegurador de los hogares colombianos, según el informe. | Foto: 123RF

De acuerdo con el estudio, la inversión promedio anual por persona es de $1.065.064, y los canales de adquisición más comunes son los seguros de vida vinculados a tarjetas de crédito (13,26%) y a créditos de libre inversión (4,5%).

Para Samanta Arango Paredes, gerente de Mercadeo de Aseguradora Solidaria, la falta de confianza en las compañías, las malas experiencias durante los siniestros y la percepción de alto costo son los principales factores que impiden que más personas se aseguren. “El sector tiene un tamaño considerable, pero sigue enfrentando una barrera cultural profunda”, señaló.

A partir de los hallazgos del informe, se puso en marcha una iniciativa denominada “Te lo aseguro”, con el propósito de acercar la información al público y mostrar el impacto tangible del aseguramiento en la vida cotidiana. La campaña busca evidenciar cómo los seguros respaldan situaciones reales, como siniestros en hogares, vehículos o empresas.