Empresa busca capacitar a más de 20 mil personas en tecnología e Inteligencia Artificial

Oracle, empresa en tecnología, ha lanzado una convocatoria gratuita dirigida a más de 20 mil personas en Latinoamérica, con el objetivo de reducir la brecha de programadores y expertos en tecnología en Colombia. A través de los programas Oracle Next Education (ONE) y Get Started with Oracle AI, la iniciativa busca abordar la prevista brecha de talento digital en Colombia para 2025, estimada entre 68.000 y 112.000 desarrolladores de software, según el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (MinTiC).