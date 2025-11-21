Este centro comercial anuncia millonaria inversión en entretenimiento para fin de año

año para los centros comerciales. El aumento en el tráfico de visitantes, la subida en el ticket promedio y el alza en las ventas son algunas de las razones por las que el comercio se dinamiza y registra crecimientos de doble dígito.

Por esta razón, y con el objetivo de ser protagonista en dicha época, Nuestro Bogotá anunció que invertirá US$287.000 (más de COP 1.100 millones) en su atracción principal de fin de año, y en todo lo que representa su puesta en marcha: adecuación de la experiencia, decoración profesional, recurso humano especializado y promoción.

Se trata de ‘Héroes del Mar’, una franquicia oficial del famoso canal estadounidense, Nickelodeon, que contará con 190 metros cuadrados de infraestructura dedicada, y en la que Bob Esponja y sus amigos harán una labor de edu-entretenimiento en torno al cuidado del agua y la importancia del reciclaje.

La atracción estará abierta para niños y adultos a partir del 15 de noviembre, y no tendrá ningún tipo de costo para el público (aunque sus cupos diarios serán limitados). En esta, por medio de ciclos, se visitarán locaciones icónicas del programa como: la piña donde vive Bob Esponja, el sofá de Patricio y el ‘Crustáceo Cascarudo’.