Cápsula
Este centro comercial anuncia millonaria inversión en entretenimiento para fin de año
Serán cerca de 200 metros cuadrados de atracción, en la que se ofrecerá una experiencia totalmente inmersiva. Tanto niños como adultos podrán divertirse en el Fondo de Bikini, mientras aprenden a disponer del plástico y otros residuos adecuadamente.
Siga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado
año para los centros comerciales. El aumento en el tráfico de visitantes, la subida en el ticket promedio y el alza en las ventas son algunas de las razones por las que el comercio se dinamiza y registra crecimientos de doble dígito.
Por esta razón, y con el objetivo de ser protagonista en dicha época, Nuestro Bogotá anunció que invertirá US$287.000 (más de COP 1.100 millones) en su atracción principal de fin de año, y en todo lo que representa su puesta en marcha: adecuación de la experiencia, decoración profesional, recurso humano especializado y promoción.
Se trata de ‘Héroes del Mar’, una franquicia oficial del famoso canal estadounidense, Nickelodeon, que contará con 190 metros cuadrados de infraestructura dedicada, y en la que Bob Esponja y sus amigos harán una labor de edu-entretenimiento en torno al cuidado del agua y la importancia del reciclaje.
La atracción estará abierta para niños y adultos a partir del 15 de noviembre, y no tendrá ningún tipo de costo para el público (aunque sus cupos diarios serán limitados). En esta, por medio de ciclos, se visitarán locaciones icónicas del programa como: la piña donde vive Bob Esponja, el sofá de Patricio y el ‘Crustáceo Cascarudo’.
“Si bien la atracción de los ‘Héroes del Mar’ ya ha estado presente en otros centros comerciales del país, esta será la primera vez que en América Latina se desarrolle de manera inmersiva e impregnada con la temática navideña; lo cual constituye un hito que nos enorgullece. En ese sentido, proyectamos tener uno de los cierres de año más dinámicos desde que entramos en operación”, explicó David Vaca, gerente estratégico de Nuestro Bogotá.