Suscribirse

Cápsula

Este centro comercial anuncia millonaria inversión en entretenimiento para fin de año

Serán cerca de 200 metros cuadrados de atracción, en la que se ofrecerá una experiencia totalmente inmersiva. Tanto niños como adultos podrán divertirse en el Fondo de Bikini, mientras aprenden a disponer del plástico y otros residuos adecuadamente.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
21 de noviembre de 2025, 7:50 p. m.
Centro Comercial Nuestro Bogotá es uno de los activos de Pei.
Centro Comercial Nuestro Bogotá es uno de los activos de Pei. | Foto: Pei

año para los centros comerciales. El aumento en el tráfico de visitantes, la subida en el ticket promedio y el alza en las ventas son algunas de las razones por las que el comercio se dinamiza y registra crecimientos de doble dígito.

Por esta razón, y con el objetivo de ser protagonista en dicha época, Nuestro Bogotá anunció que invertirá US$287.000 (más de COP 1.100 millones) en su atracción principal de fin de año, y en todo lo que representa su puesta en marcha: adecuación de la experiencia, decoración profesional, recurso humano especializado y promoción.

Se trata de ‘Héroes del Mar’, una franquicia oficial del famoso canal estadounidense, Nickelodeon, que contará con 190 metros cuadrados de infraestructura dedicada, y en la que Bob Esponja y sus amigos harán una labor de edu-entretenimiento en torno al cuidado del agua y la importancia del reciclaje.

La atracción estará abierta para niños y adultos a partir del 15 de noviembre, y no tendrá ningún tipo de costo para el público (aunque sus cupos diarios serán limitados). En esta, por medio de ciclos, se visitarán locaciones icónicas del programa como: la piña donde vive Bob Esponja, el sofá de Patricio y el ‘Crustáceo Cascarudo’.

“Si bien la atracción de los ‘Héroes del Mar’ ya ha estado presente en otros centros comerciales del país, esta será la primera vez que en América Latina se desarrolle de manera inmersiva e impregnada con la temática navideña; lo cual constituye un hito que nos enorgullece. En ese sentido, proyectamos tener uno de los cierres de año más dinámicos desde que entramos en operación”, explicó David Vaca, gerente estratégico de Nuestro Bogotá.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Estados Unidos lanza fuerte alerta aérea por actividad militar en Venezuela: riesgo para vuelos en todo el Caribe

2. Miss Universo 2025: estas fueron las respuestas de las candidatas en el top 5, ¿lograron contestar lo preguntado?

3. Horóscopo de los 12 signos para este viernes 21 de noviembre, según Nana Calistar

4. Luis Díaz: primera decisión de Bayern Múnich tras saberse la dura sanción que le puso la UEFA

5. Asofondos le pide a la Corte “modular” los efectos del fallo en caso de que tumbe la reforma pensional

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Centro comercial

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.