Estratega colombiana gana los ‘Skool Games’ y es reconocida por Alex Hormozi

La colombiana Daniela Ruiz, conocida como Daniiemprende, estratega de contenido y construcción de comunidades para Instagram, ocupó el cuarto lugar en la categoría Hobbies de Skool Games, competencia de la plataforma Skool, creada por el empresario Alex Hormozi.

Durante los 12 días de competencia, su comunidad Instaverso generó cerca de US$12.000 en facturación de manera orgánica, sin recurrir a publicidad paga. El resultado la convirtió en la primera estratega de contenido colombiana en llegar a este grupo de participantes y en la segunda mujer del país en obtener este reconocimiento dentro de la competencia.

El reconocimiento se suma a una trayectoria de 10 años acompañando a más de 1.500 emprendedores, marcas y estudiantes de Colombia, Latam, Estados Unidos y España en el desarrollo de estrategias digitales.

“Este reconocimiento demuestra que desde Colombia también podemos crear proyectos digitales capaces de competir en escenarios internacionales. El resultado fue una confirmación de que una estrategia construida sobre contenido, comunidad y ventas orgánicas puede llevar un proyecto local a otros mercados. También tuvo un significado especial por la oportunidad de compartir y recibir mentoría directamente de Alex Hormozi en Estados Unidos, una experiencia que aportó una perspectiva distinta sobre la construcción y crecimiento de negocios”, explica Daniela Ruiz.

Skool reúne actualmente más de 100.000 comunidades activas a nivel global en categorías como inteligencia artificial, marketing, negocios y desarrollo personal.

La metodología de Daniiemprende contempla la optimización del perfil, creación de contenido con objetivos definidos, construcción de comunidad, ventas a través de historias y análisis de métricas. Los Reels permiten llegar a nuevas audiencias, mientras los contenidos educativos profundizan en temas de interés y las historias facilitan la interacción y el proceso de compra.

Además de su trabajo con emprendedores y marcas, Ruiz ha participado como speaker en escenarios de formación y negocios en Colombia y Latinoamérica. Ha sido ponente en cuatro ediciones de Feria Effix, en Digitalex y en encuentros organizados por cámaras de comercio.