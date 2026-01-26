Cápsula

Gobernadores y sector energético articulan plan para garantizar suministro en el Caribe

La iniciativa busca ordenar y proyectar el sistema energético del Caribe colombiano, identificando inversiones, ajustes regulatorios y obras estratégicas para fortalecer la generación y distribución de energía.

Redacción Semana
26 de enero de 2026, 8:20 p. m.
Jesús Pérez, gerente de la RAP Caribe
Jesús Pérez, gerente de la RAP Caribe Foto: Suministrada / API

La Región Administrativa y de Planificación Caribe (RAP Caribe) continúa con la elaboración del Plan Energético Regional, un documento estratégico orientado a organizar, fortalecer y proyectar el sistema energético del Caribe colombiano, respondiendo a los desafíos históricos del sector y al potencial de la región como eje de la estabilidad energética nacional.

Este lunes 26 de enero, en la Cámara de Comercio de Cartagena, se llevará a cabo la segunda sesión de trabajo del plan, que reunirá a entidades públicas, empresas del sector, gremios y autoridades territoriales para definir prioridades, proyectos e inversiones clave para el mediano y largo plazo.

Jesús Pérez, gerente de la RAP Caribe, explicó que el sistema eléctrico nacional, “cumplió su función durante años, pero hoy presenta retos importantes, especialmente en el Caribe, donde persisten problemas de intermitencia y un rezago en inversiones estratégicas”. Señaló que, pese a estas dificultades, la región concentra “el mayor potencial del país para la generación de energía limpia, gracias a sus condiciones solares y eólicas”.

“El Caribe es la región con mayor vocación energética de Colombia, pero las condiciones actuales del sistema limitan el aprovechamiento óptimo de ese potencial. Por eso es fundamental construir un plan desde la región, con todos los actores del sector, que marque el rumbo de las decisiones en el próximo gobierno y en el largo plazo”, agregó.

El plan busca identificar las inversiones necesarias, estimar costos y ubicar su ejecución, proponer ajustes regulatorios para un mejor funcionamiento del sistema y crear una institucionalidad regional que dé seguimiento a los compromisos. También contempla la planificación integral de generación, transmisión, distribución y comercialización, e impulsa la transición energética mediante obras estratégicas que permitan producir y transportar tanto energía convencional como limpia.

La RAP Caribe destacó el liderazgo de los gobernadores y la participación de actores regionales y nacionales, entre ellos gremios, Cámaras de Comercio, operadores de red y el Ministerio de Minas y Energía. Tras esta segunda sesión, los insumos recopilados permitirán consolidar un borrador preliminar, con el objetivo de contar con el documento final entre marzo y abril para incluirlo en el próximo Plan Nacional de Desarrollo.

