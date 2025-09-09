Cápsula
Hidroeléctricas en Cundinamarca se modernizaron para continuar garantizando la confiabilidad energética en la región
Las centrales Paraíso y La Guaca, que aportan el 3 % de la demanda anual del país, recibieron una actualización, con el fin de seguir garantizando la confiabilidad energética
Con una inversión que supera los siete millones de euros, durante agosto, Enel Colombia, realizó mantenimientos de alta relevancia en las hidroeléctricas Paraíso y La Guaca, ubicadas en el municipio de El Colegio (Cundinamarca).
Y con una capacidad instalada conjunta de 600 megavatios, estas centrales representan alrededor del 3 % de la demanda energética nacional y son clave para el suministro en Bogotá y la región oriental del país.
Los trabajos, que se extendieron durante agosto, requirieron la participación de cerca de 600 personas, de las cuales más del 35 % provienen de municipios cercanos como El Colegio, San Antonio del Tequendama, Sibaté y Soacha.
Las labores incluyeron la modernización de equipos de transmisión y generación, inspecciones en túneles y tuberías, y mejoras en los sistemas de control de olores del río Bogotá.
Pese a que las plantas estuvieron fuera de operación durante un mes, el sistema eléctrico nacional logró responder a la demanda energética, gracias a la programación anticipada de estas intervenciones.
“Este año le apostamos a la actualización y mejora de estas dos hidroeléctricas de gran relevancia para la región oriental, con el fin de garantizar su adecuado funcionamiento, a través de una inversión robusta para la realización de trabajos mayores de mantenimiento, que se realizan en promedio cada 15 años, y que hoy en día, con la creciente demanda energética, se hacían necesarios” indicó Juan Carlos Grosso, subgerente de Operación y Mantenimiento de Enel Colombia y Centroamérica.