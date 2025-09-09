Hidroeléctricas en Cundinamarca se modernizaron para continuar garantizando la confiabilidad energética en la región

Con una inversión que supera los siete millones de euros, durante agosto, Enel Colombia, realizó mantenimientos de alta relevancia en las hidroeléctricas Paraíso y La Guaca, ubicadas en el municipio de El Colegio (Cundinamarca).

Y con una capacidad instalada conjunta de 600 megavatios, estas centrales representan alrededor del 3 % de la demanda energética nacional y son clave para el suministro en Bogotá y la región oriental del país.

Los trabajos, que se extendieron durante agosto, requirieron la participación de cerca de 600 personas, de las cuales más del 35 % provienen de municipios cercanos como El Colegio, San Antonio del Tequendama, Sibaté y Soacha.

Las labores incluyeron la modernización de equipos de transmisión y generación, inspecciones en túneles y tuberías, y mejoras en los sistemas de control de olores del río Bogotá.

Las hidroeléctricas Paraíso y Guaca, con 600 MW de capacidad instalada, tienen un rol trascendental en la confiabilidad de la región oriental de Colombia, incluyendo a Bogotá. | Foto: ENEL

Pese a que las plantas estuvieron fuera de operación durante un mes, el sistema eléctrico nacional logró responder a la demanda energética, gracias a la programación anticipada de estas intervenciones.