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‘Interzum bogota 2026’ reunirá a la industria de la madera y el mueble en Corferias

El evento presentará una muestra comercial y una agenda de espacios académicos y de negocio dirigidos a empresas, diseñadores y profesionales del sector.

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Redacción Semana
13 de marzo de 2026, 10:06 a. m.
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Inicia la cuenta regresiva para 'interzum bogota 2026': la industria Foto: Suministrada / API

La industria del procesamiento de la madera, la fabricación de muebles y el diseño de espacios atraviesa cambios asociados a nuevas exigencias del mercado, incorporación de tecnología, sostenibilidad y toma de decisiones basadas en información. En ese contexto, interzum bogota 2026 ―estilizado así― se realizará en Bogotá con una propuesta orientada a acompañar esos procesos dentro del sector.

La feria hace parte de la red global interzum, que cuenta con ediciones en Alemania, China, Italia, Indonesia y Japón, enfocadas en innovación, tecnología y desarrollo para la industria del mueble y la madera. interzum bogota es la única edición que se realiza en América Latina y el Caribe, región con actividad productiva y comercial en este sector. La elección de Bogotá responde a su ubicación y conectividad, así como a su papel como punto de encuentro para empresas y profesionales de la industria.

“Desde Koelnmesse sabemos que América Latina tiene todo para participar a nivel mundial en esta industria. interzum bogota nos permite conectar a Colombia y a la región con lo que está pasando en Europa y Asia, traer tecnología, nuevos proveedores y abrir conversaciones de negocio que antes no eran tan cercanas. Esta feria es justamente eso: una puerta para que el mercado local se conecte con la red global interzum y compita en un escenario mucho más amplio”, afirmó Angélica Garzón, project manager de Koelnmesse.

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Inicia la cuenta regresiva para 'interzum bogota 2026': la industria Foto: Suministrada / API

La muestra comercial reunirá a más de 200 empresas expositoras de Colombia y proveedores internacionales. Allí se presentarán materiales, maquinaria, herrajes, insumos para colchones y textiles técnicos para la fabricación de muebles y el procesamiento de la madera, con soluciones para producción industrial y talleres especializados.

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“En esta edición organizamos interzum bogota para que la visita valga cada hora. Además de la muestra comercial, la feria trae una agenda de contenidos y experiencias mucho más completa, con espacios para aprender, inspirarse y ver soluciones en acción. Queremos que cada profesional salga con contactos, ideas aplicables y una lectura clara de hacia dónde va la industria. interzum bogota viene creciendo y esta vez se siente con más fuerza en todo lo que pasa dentro de la feria”, señaló Ana Garibello, jefe de proyecto en Corferias.

La agenda incluirá espacios como smart talks, liderado por la Asociación Colombiana de Arquitectura Interior (ACAI); wood talks, con el respaldo de Fedemaderas; el Centro de Creación e Innovación desarrollado con el Sena; una rueda de negocios con apoyo de ProColombia, WWF y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible; además de una ‘Zona de Construcción Sostenible’ y una ‘Zona de Inspiración’.

La feria se realizará del 12 al 15 de mayo en Corferias. El registro para visitantes y la información sobre participación están disponibles en la página oficial del evento.

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