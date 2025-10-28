Suscribirse

Las compras de dulces para celebraciones de Halloween entre adultos crecieron 11% en Colombia

Un estudio reveló que los adultos superan a los niños en la adquisición de confites y chocolates, impulsando un cambio en las celebraciones de esta fecha.

Redacción Semana
28 de octubre de 2025, 6:27 p. m.
Durante esta época las autoridades recomiendan comprar solo en sitios autorizados y de confianza, revisar el empaque de los dulces, evitando signos de manipulación.
Dulces para Halloween (imagen de referencia) | Foto: fotos 123rf

Makro presentó su estudio titulado ‘Halloweendex’, el cual evidenció un cambio en las tendencias de consumo durante la temporada de Halloween. Según el informe, los adultos han superado a los niños en la compra de dulces, generando un incremento del 11% en las ventas de confites, chocolates y snacks en comparación con el año anterior.

La investigación indica que los jóvenes y adultos entre 18 y 28 años lideran las compras de productos de esta categoría, motivados por la organización de fiestas temáticas, reuniones laborales y celebraciones entre amigos.

“Halloween dejó de ser solo una fecha para los niños. Hoy, es una ocasión para compartir, decorar y celebrar entre adultos que también buscan disfrutar, pero con ahorro y conveniencia”, señaló Nicolás Tobón, CEO de Makro Colombia.

Este cambio en el perfil del consumidor refleja una transformación cultural en la forma en que se celebra Halloween en el país. Las redes sociales, la influencia de contenidos digitales y el auge de las reuniones entre adultos han impulsado una mayor demanda de dulces, disfraces y artículos decorativos para el hogar, lo que convierte esta fecha en una oportunidad comercial relevante más allá del público infantil.

Makro tiene presencia en 16 ciudades con 21 tiendas y ofrece opciones de compra en línea. Entre el 24 y el 31 de octubre, las tiendas ofrecerán descuentos de hasta el 50 % en referencias seleccionadas de dulces y confites.

