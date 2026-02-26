Cápsula

Magnex recibió la adjudicación por parte de Drummond Ltd. del contrato de mantenimiento de sus operaciones de fase productiva

La compañía sigue consolidándose en el mercado colombiano.

Redacción Semana
26 de febrero de 2026, 12:42 p. m.
Magnex y Drummond
Magnex y Drummond Foto: Cortesía

Magnex recibió la adjudicación por parte de Drummond Ltd. del contrato de mantenimiento de sus operaciones de fase productiva, consolidando una relación de largo plazo que inició en 2008, construida sobre resultados, confianza y excelencia operativa.

El contrato, con inicio entre el primer y segundo trimestre de 2026 y una vigencia de tres (3) años, contempla servicios integrales de mantenimiento mecánico y eléctrico, diagnóstico y reparación de motores, soldadura, inspección y maquinado de la flota de equipos móviles, tanto en talleres como en campo, dentro de la mina.

“Este contrato reafirma la confianza de Drummond en nuestra capacidad técnica, experiencia y compromiso con la excelencia operativa. En Magnex llevamos más de 40 años trabajando para ser la primera opción de nuestros clientes. Con esta adjudicación generaremos más de 600 empleos para personas de la región y nos convertiremos en el principal aliado de Drummond en su fase productiva”, afirmó Reinaldo Rodríguez, vicepresidente de Magnex.

Drummond reconoce el impacto positivo de Magnex en la gestión de comunidades, así como el valor generado a través de programas sociales, de formación y desarrollo local, hoy consolidados como un pilar de sostenibilidad de la operación.

Con esta adjudicación, Magnex fortalece su posición en Colombia y reafirma su liderazgo como socio estratégico en servicios industriales en Latinoamérica, avanzando en su propósito de construir un legado de prosperidad sostenible.

