Marca de cosméticos vegana anuncia su entrada al mercado colombiano

La marca austriaca de cosmética fresca, vegana y sostenible Ringana celebró su llegada al mercado colombiano.

Fue fundada en 1996 por Andreas Wilfinger y Ulla Wannemacher, junto a un equipo de médicos holísticos y bioquímicos que dieron vida a la cosmética fresca de la marca. Desde entonces, sus productos se mantienen a la vanguardia, no solo cumpliendo con los más altos estándares de sostenibilidad, sino superándolos.

“Para Ringana, la entrada al mercado colombiano representa otro hito significativo. Este mercado es crucial para llegar a más países de Latinoamérica en el futuro. Para lograr este objetivo, Ringana implementará su estrategia de crecimiento con un equipo local, que estará completamente dedicado al crecimiento sostenible de la marca. Para nosotros, Colombia era el siguiente paso de nuestros planes de expansión. Estamos encantados de poder continuar nuestra historia de éxito en esta parte del mundo, después de casi 30 años de desarrollo en Europa,” comentó Andreas Wilfinger.

Actualmente, la marca austriaca tiene presencia en 37 países, incluyendo Colombia y cuentan con alrededor de 700 empleados. Las mujeres son parte fundamental de la empresa, ya que representan el 71% de la plantilla laboral, en donde casi el 50% de los puestos directivos están ocupados por ellas.

Sus productos están elaborados con un mínimo impacto en el medio ambiente, al estar compuestos por activos libres de aditivos, químicos, aceites minerales y microplásticos. Contienen sustancias activas naturales de alta calidad, además de ser veganos y libre de experimentación animal.