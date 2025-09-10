Cápsula
Más de 200 restaurantes participarán en el Festival Nacional del Pollo, promovido por Fenavi
Se espera la participación de más de 300.000 personas distribuidas en las ocho ciudades del país.
Del 12 al 21 de septiembre, los colombianos podrán escoger la mejor Pollo Burger de Colombia. Más de 260 restaurantes, distribuidos en ocho ciudades, ofrecerán a sus comensales las mejores recetas de hamburguesas de pollo. El Festival también tiene como objetivo apoyar a los avicultores y al gremio gastronómico del país.
Las ciudades que participarán en esta edición del Festival son Bogotá, Medellín, Bucaramanga, Barranquilla, Cali, Manizales, Armenia y Pereira. En cada una de ellas, gracias a la votación de 300.000 colombianos que se estima asistirán al evento, se premiará a un restaurante con la Estrella “El Pollo de Oro 2025”. Este galardón tiene como objetivo reconocer a la hamburguesa que se distinga por su creatividad e innovación, además de su sabor único.
¿Cómo participar?
El público podrá consultar la lista de restaurantes participantes en esta edición ingresando a la página oficial del Festival del Pollo Colombiano: www.festivaldelpollo.com. Cada Pollo Burger tendrá un costo de $19.000 y para participar en la selección de la mejor creación, los comensales deberán escanear un código QR ubicado en cada restaurante, el cual los dirigirá a la página de votaciones.
En la edición pasada del Festival se alcanzaron ventas totales de más de $18.000 millones y este año se espera superar esta cifra. Además de exaltar el sabor y la calidad del pollo colombiano, este evento también busca incentivar a los asistentes a apoyar a la industria restaurantera, pues de acuerdo con cifras de ACODRES las ventas han disminuido en comparación con el año pasado.