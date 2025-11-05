Suscribirse

Cápsulas

Nueva inversión tecnológica en edificio de Claro impulsa servicios en la nube y ciberseguridad desde Medellín

El centro de datos cuenta con certificación internacional que garantiza una disponibilidad del 99,9% de sus operaciones.

Redacción Economía
5 de noviembre de 2025, 10:57 p. m.
Triara Megacenter cuenta con 6.632 m² construidos, ubicados en una zona estratégica de la ciudad, y con certificación ICREA Nivel IV, que garantiza una disponibilidad del 99.99% de la infraestructura.
Triara Megacenter cuenta con 6.632 m² construidos, ubicados en una zona estratégica de la ciudad, y con certificación ICREA Nivel IV, que garantiza una disponibilidad del 99.99% de la infraestructura.

Con una inversión superior a los USD$13 millones, Claro Colombia modernizó el Triara Megacenter, su centro de datos ubicado en Medellín, desde donde se prestan servicios a diferentes empresas del país. Con esta renovación se fortalecen sus capacidades en nube, inteligencia artificial y ciberseguridad.

Este centro cuenta con 6.632 m2 construidos, ubicados en una zona estratégica de la ciudad, y con certificación ICREA Nivel IV, que garantiza una disponibilidad del 99.99% de la infraestructura, posicionándolo como uno de los datacenters más robustos de la región.

Entre sus principales mejores técnicas destacan la instalación de dos subestaciones eléctricas con capacidad de 5 MW, sistemas de refrigeración de precisión, seguridad perimetral avanzada y monitoreo constante por personal especializado. Estas características garantizan la continuidad operativa y la protección de la información en todo momento.

Con una inversión superior a los USD$13 millones, Claro Colombia modernizó el Triara Megacenter.
Con una inversión superior a los USD$13 millones, Claro Colombia modernizó el Triara Megacenter.

De acuerdo con Rodrigo de Gusmao, presidente de Claro Colombia, “esta inversión en Medellín es muestra del compromiso con la región, generando desarrollo sostenible con infraestructura de clase mundial, con los más altos estándares de seguridad, conectividad y disponibilidad de servicios. Somos su mejor aliado tecnológico. Pasamos de ser una telco a una techno con infraestructura de Datacenter, servicios multicloud, soluciones verticales basadas en IA, ciberseguridad y 5G”.

La inversión busca consolidar a Medellín como un polo tecnológico en la región y contribuir al desarrollo de infraestructura digital sostenible en el país. Además, se proyecta la expansión de los servicios de conectividad en Antioquia, donde actualmente la cobertura 4G llega al 100% de las cabeceras municipales y la red 5G opera en Medellín y Envigado.

