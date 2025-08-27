En Cartagena fue presentado un nuevo proyecto de energía solar que apunta a fortalecer la transición energética en la Costa Caribe.

Promigas, a través de su filial Surtigas, y el Grupo Petromil anunciaron la puesta en marcha de un sistema fotovoltaico que abastecerá plantas de almacenamiento de combustibles y algunos puntos de servicio al público.

El proyecto tendrá una capacidad instalada de 1,4 megavatios pico (MWp), con 1.860 paneles solares en piso y 433 en techos.

Según cálculos de las empresas participantes, permitirá evitar la emisión aproximada de 1.017 toneladas de CO₂ anuales, cifra equivalente a la capacidad de absorción de 44 hectáreas de bosque.

El nuevo proyecto solar evitará la emisión de más de mil toneladas de CO₂ al año, contribuyendo a reducir la huella de carbono en la costa Caribe. | Foto: Getty Images

El plan se enmarca en la estrategia de diversificación de la matriz energética y en la búsqueda de reducir la huella de carbono de las operaciones en el sector hidrocarburos.

“Las energías renovables son un complemento clave al gas natural para avanzar en la transición energética y ofrecer tarifas más competitivas a las industrias”, señaló Santiago Mejía, gerente general de Surtigas, durante el anuncio.

Por su parte, Fernando Ardila, presidente del Grupo Petromil, destacó que esta iniciativa constituye un paso estratégico en la adopción de fuentes más limpias dentro de la operación de la compañía.