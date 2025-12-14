ONU Mujeres lanza manual para transformar la narrativa periodística y comunicativa sobre lideresas en América Latina

Cuarenta y una mujeres constructoras de paz de Colombia se unieron para coescribir ‘Comunicación y periodismo que cuida: Un manual para narrar la paz desde las mujeres’, herramienta que busca transformar la forma en que los medios de comunicación cuentan las historias de defensoras de derechos humanos, de la naturaleza y mujeres firmantes del Acuerdo de Paz.

Este manual propone un cambio fundamental en la mirada periodística y comunicativa: pasar de narrar a las mujeres como víctimas u “objetos de cobertura” a reconocerlas como sujetas políticas, sabedoras y protagonistas de transformaciones sociales fundamentales para la construcción de paz en Colombia y la región de Latinoamérica.

A través de cuatro capítulos, el documento ofrece principios éticos, herramientas prácticas y recomendaciones concretas para ejercer un periodismo y una comunicación de soluciones con enfoque en derechos humanos de las mujeres. El manual invita a mirar más allá del problema para mostrar las respuestas que ya existen en los territorios, incorporando la acción, la colectividad y los procesos que lideran las constructoras de paz como parte de la noticia. Se trata de pasar de la denuncia al reconocimiento, del hecho aislado al proceso.

La publicación responde a una urgencia documentada: según el Monitoreo Global de Medios de 2025, las mujeres solo aparecen en el 26% de las noticias, a pesar de representar el 50% de la población mundial. Además, cuando aparecen, suelen ser victimizadas, estigmatizadas o reducidas a papeles secundarios. “Queremos que hablen de nosotras con nuestras propias palabras, no con las que otros escogen por nosotras”, expresan las cocreadoras, quienes dejaron claro cómo desean ser representadas: como lideresas, sabedoras, maestras, defensoras y cuidadoras del territorio, en espacios de poder y decisión, y desde narrativas que reflejen la realidad completa.