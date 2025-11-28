Relevo en la gerencia general de Acciones y Valores, este será el nuevo gerente a partir de enero de 2026

A partir del primero de enero de 2026 se producirá un cambio significativo en la dirección de la firma Acciones y Valores. Luis Felipe Aparicio Gómez, quien actualmente ocupa la gerencia comercial, fue designado como nuevo gerente general en reemplazo de Rafael Aparicio Escallón, un referente del mercado de capitales con más de cinco décadas de trayectoria.

El movimiento se presenta como parte de un proceso de continuidad institucional y transición ordenada dentro de la organización, que busca preservar las líneas estratégicas que ha desarrollado a lo largo de los años.

Según la firma, Rafael Aparicio Escallón seguirá vinculado desde la Junta Directiva, luego de haber consolidado una carrera que lo llevó a ocupar posiciones clave del sector financiero. Ha sido presidente del Consejo Directivo de la Bolsa de Valores de Colombia y partícipe de hitos como la integración de las bolsas regionales en 2001, un proceso que transformó el mercado bursátil colombiano. Su trayectoria también ha estado marcada por la continuidad del legado de su padre, Álvaro Aparicio Hernández, fundador de la compañía, quien impulsó la idea de democratizar el acceso a la inversión en el país.

Luis Felipe Aparicio Gómez asumirá la dirección de la firma a partir del primero de enero de 2026, en un proceso de transición ordenada. | Foto: Acciones y Valores

Durante sus años al frente de la organización, Aparicio Escallón fue reconocido como una de las voces más influyentes del sector y un defensor de prácticas centradas en la transparencia y la atención cercana a los inversionistas. “Mirar atrás y ver en lo que nos hemos convertido me llena de orgullo y estoy seguro de que el futuro será promisorio para nosotros”, expresó.

Por su parte, Luis Felipe Aparicio, quien ha trabajado en la firma desde 2009, ha liderado procesos de transformación digital orientados a facilitar el acceso al mercado de capitales, especialmente a nuevos inversionistas. En su llegada al cargo, señaló que su gestión se centrará en asegurar la continuidad y fortalecer el crecimiento de la organización: “Asumo la gerencia general con el compromiso de continuar el camino que hemos construido y mantener siempre como prioridad a nuestros clientes y aliados”, afirmó.