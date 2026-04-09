Subastas digitales en Colombia crecen 25% anual y ganan peso en decisiones de inversión

El comportamiento del consumidor colombiano ha experimentado una transformación hacia decisiones de compra más estratégicas, en las que la eficiencia operativa y el uso del capital adquieren mayor relevancia. Tanto personas como empresas han reducido el consumo impulsivo y ahora priorizan el análisis, la comparación y la adquisición de activos que generen valor en sus procesos productivos.

Este cambio ha impulsado el crecimiento del mercado secundario de activos, que ha dejado de ser una alternativa de bajo costo para consolidarse como un mecanismo que favorece la circulación del capital. Según datos de Subastas y Comercio, este segmento registra un aumento anual del 25% en la entrada de nuevos usuarios, mientras que entre el 30% y el 35% de los compradores participan de forma recurrente.

“El precio ha dejado de ser la única variable determinante a la hora de comprar algo, pues hoy el usuario evalúa la capacidad de generación de valor y el potencial de retorno del activo. Específicamente en activos industriales y vehículos, la decisión está ligada a la productividad, convirtiendo la subasta en el canal más veloz y transparente para que los bienes encuentren su mejor uso productivo en el menor tiempo posible”, aseguró Martha Gómez, CEO de Subastas y Comercio.

La plataforma superó los 150.000 usuarios activos y en 2025 transó más de $300.000 millones. En el segmento empresarial, se negociaron cerca de 7.500 vehículos por más de $150.000 millones, mientras que en el sector industrial se movilizaron más de 70.000 toneladas de maquinaria y materiales, con una inversión cercana a $141.000 millones.

“El comprador colombiano ya no solo busca un buen precio, sino que toma decisiones eficientes sobre el uso de su capital. Estamos pasando de una plataforma transaccional a un sistema que aprende y se fortalece, donde el ahorro se traduce directamente en recursos que las empresas reinvierten en su propia operación y crecimiento”.