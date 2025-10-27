SuperSubsidio anunció más de 50 mil millones de pesos para subsidios de vivienda rural y urbana

La Superintendencia de Subsidio Familiar (SuperSubsidio), en conjunto con el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, anunció la redistribución de más de $ 50 mil millones en subsidios de vivienda, destinados a beneficiar a familias de zonas rurales y urbanas del país.

El monto total corresponde a recursos que no habían sido asignados en años anteriores: $ 8.370 millones para el componente urbano (remanentes entre 2020 y 2023) y $ 41.664 millones para el componente rural (remanentes entre 2010 y 2023).

La medida se formalizó mediante una resolución conjunta que define los criterios y la metodología para la distribución de estos fondos. Según las normas, las Cajas de Compensación Familiar tendrán un plazo de 30 días calendario para asignar los recursos a las familias beneficiarias.

Una vez expedida la resolución, las Cajas de Compensación Familiar contarán con 30 días calendario para realizar la distribución de los recursos | Foto: El País

De acuerdo con la superintendente nacional, Sandra Viviana Cadena, el propósito de esta redistribución es garantizar una entrega “adecuada, equitativa y justa”, que contribuya al acceso a una vivienda digna.