SuperSubsidio anunció más de 50 mil millones de pesos para subsidios de vivienda rural y urbana
Los recursos ascienden a 8.370 millones de pesos en el componente urbano y 41.664 millones en la componente rural.
La Superintendencia de Subsidio Familiar (SuperSubsidio), en conjunto con el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, anunció la redistribución de más de $ 50 mil millones en subsidios de vivienda, destinados a beneficiar a familias de zonas rurales y urbanas del país.
El monto total corresponde a recursos que no habían sido asignados en años anteriores: $ 8.370 millones para el componente urbano (remanentes entre 2020 y 2023) y $ 41.664 millones para el componente rural (remanentes entre 2010 y 2023).
La medida se formalizó mediante una resolución conjunta que define los criterios y la metodología para la distribución de estos fondos. Según las normas, las Cajas de Compensación Familiar tendrán un plazo de 30 días calendario para asignar los recursos a las familias beneficiarias.
De acuerdo con la superintendente nacional, Sandra Viviana Cadena, el propósito de esta redistribución es garantizar una entrega “adecuada, equitativa y justa”, que contribuya al acceso a una vivienda digna.
El proceso fue desarrollado a través de mesas técnicas, jurídicas y financieras entre ambas entidades, con el fin de asegurar una gestión transparente y equitativa de los subsidios. Estas acciones buscan fortalecer la política de vivienda durante la vigencia 2025 y avanzar en la eficiencia del uso de los recursos públicos.