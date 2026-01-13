Cápsula

Transporte de carga deberá cumplir nuevos requisitos de registro en el RNDC

Desde finales de noviembre de 2025, las empresas deben registrar con precisión los procesos de cargue y descargue mediante sistemas tecnológicos vinculados al RNDC.

Redacción Semana
13 de enero de 2026, 7:35 p. m.
Transporte de carga en Colombia
Transporte de carga en Colombia Foto: phaisarnwong2517 - stock.adobe.c

A partir del 30 de noviembre de 2025, las empresas de transporte de carga en Colombia deberán cumplir con un esquema más riguroso de reporte digital de sus operaciones. De acuerdo con la Resolución 20243040058015 de noviembre de 2024, será obligatorio informar los tiempos reales de cargue y descargue, con fecha y hora exacta, a través de sistemas de monitoreo de flota conectados al Registro Nacional de Despachos de Carga (RNDC).

La norma establece que el sistema de información se convierte en el eje para la expedición de manifiestos y la trazabilidad de la mercancía en el país. Aunque la obligación de reportar estos tiempos existe desde 2013, con la Resolución 377, la actualización introduce mayores exigencias técnicas y un control más estricto sobre la calidad y oportunidad de la información.

Las empresas que omitan el reporte, lo realicen fuera de los plazos definidos o registren datos incorrectos quedarán expuestas a investigaciones administrativas, sanciones económicas y un aumento en la frecuencia de auditorías. En caso de inconsistencias, las compañías contarán con un plazo máximo de 72 horas para validar y corregir la información ante el Ministerio de Transporte antes de que se inicien procesos sancionatorios.

Daniel Ocampo, vicepresidente de Operaciones para América Latina de Zonar Systems, señaló que uno de los principales riesgos es la fragmentación tecnológica. “Muchas empresas tienen el GPS con un proveedor y la plataforma de reporte con otro. Esto suele generar dificultades técnicas al momento de identificar el origen de una falla, obligándolas a gestionar soluciones con dos compañías distintas, lo que consume tiempo vital y pone en riesgo el reporte oportuno”, afirmó.

.

Noticias Destacadas