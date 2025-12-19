Cápsula

Vino de alta gama y reconocido este 2025 le apuesta al mercado colombiano

Redacción Economía
19 de diciembre de 2025, 8:50 p. m.
Por qué no se debe volver a poner el corcho luego de que la botella de vino se abre
Por qué no se debe volver a poner el corcho luego de que la botella de vino se abre Foto: Getty Images

Castillo Ygay, el vino más emblemático de Marqués de Murrieta, acaba de recibir de Decanter el reconocimiento como el mejor vino de Rioja entre más de 700 referencias, mientras que el crítico James Suckling le otorgó la máxima puntuación (100 puntos).

El premio llega en un momento clave para su expansión global, en el que su presidente, Vicente Dalmau Cebrián-Sagarriga, continúa impulsando una visión basada en producir menos, pero con una calidad excepcional.

Para Dalmau, este tipo de reconocimientos son la consecuencia de una filosofía clara: “hacer el vino que queremos hacer”, sin ceder a presiones comerciales ni tendencias pasajeras.

Marqués de Murrieta
Marqués de Murrieta Foto: Marqués de Murrieta

Esta visión coincide con un momento de dinamismo para el mercado colombiano, donde Marqués de Murrieta trabaja de la mano con Dislicores, su aliado estratégico en el país.

Castillo Ygay acaba de llegar a Colombia con unas pocas botellas de la añada 2012, que obtuvo 100 puntos por parte de James Suckling.

Aunque el consumo per cápita de vino en Colombia todavía no se compara con el de países tradicionalmente vitivinícolas, la categoría prémium vive un crecimiento sostenido respaldado por la llegada de importadores especializados.

Para Dalmau, estos indicadores convierten al país en una plaza estratégica: “Colombia está construyendo una cultura del vino sólida y muy interesante. Queremos acompañar ese proceso con vinos que representen lo mejor de nuestra casa”.

