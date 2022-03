Coco sembrado por excombatientes de Tumaco llega a los supermercados del Atlántico

Segundo Ordóñez no es un comerciante común del municipio de Tumaco, Nariño. Él es el representante legal de la cooperativa Multiactiva Nueva Esperanza del Pacífico, una organización conformada por 33 excombatientes productores, de los cuales seis son mujeres, en proceso de reincorporación a la vida social y civil.

Gracias al esfuerzo de Segundo, en días recientes la cooperativa logró consolidar una nueva alianza comercial para la venta formal de coco con AOL Colombia, una reconocida comercializadora de frutas y verduras con sede en el departamento del Atlántico.

“Este es un buen comienzo para nosotros, porque logramos un acuerdo comercial para la venta de diez toneladas de coco mensuales con la compañía AOL Colombia. Es solo el primer paso y se requerirá de un esfuerzo diario y constante para mantener la alianza”, relata el excombatiente luego de despachar el primer envío de coco en fresco hacia Barranquilla.

El acuerdo se dio en el marco del acompañamiento brindado a Nueva Esperanza por parte del Centro de Comercio Internacional (ITC, por sus siglas en inglés) por medio de “Colombia Puede: paz y unidad a través del desarrollo productivo y el comercio”, un proyecto financiado por la Unión Europea, a través del Fondo Europeo para la Paz.

Durante los últimos dos años, Colombia Puede le ha brindado a Nueva Esperanza apoyo técnico y financiero, con el objetivo de fortalecer sus capacidades técnicas, financieras, comunicacionales, socioempresariales y comerciales.

Esto se ha dado mediante capacitaciones en múltiples temas productivos y comerciales, dotación de equipos y herramientas para el aseguramiento de la calidad del grano de cacao, el fortalecimiento organizacional a través de la conformación de comités de trabajo, así como del entrenamiento a una lideresa comercial y de un gerente en formación al interior de la organización y de la financiación de la construcción de un centro de acopio satelital para el almacenamiento de coco en fresco y de un secador solar parabólico para cacao.

Socios de la Cooperativa Multiactiva Nueva Esperanza del Pacífico. - Foto: Milena Moreno

“Estas ventas le traerán grandes beneficios a los integrantes de Nueva Esperanza porque, de una u otra manera, tendremos mejores precios de comercialización en el territorio, seremos visibilizados y con las ganancias comenzaremos a mejorar las fincas para aumentar la producción de coco”, añade Segundo.

AOL Colombia es una comercializadora de frutas y verduras con un enfoque social de apoyo y trabajo conjunto con pequeños y medianos productores. En el 2021, en medio de la búsqueda de nuevos proveedores en la zona del Pacífico, con la orientación del ITC, identificaron a Nueva Esperanza y les interesó iniciar una relación comercial con esta organización.

“Llevamos poco tiempo trabajando con Nueva Esperanza, pero hemos percibido que es una cooperativa seria, responsable, con sentido social y ganas de mejorar. Han atendido las necesidades de nuestro mercado con un producto de alta calidad, que corresponde con las exigencias de la compañía”, agrega Diana Leiva, coordinadora de calidad de AOL Colombia.

La cooperativa Nueva Esperanza, Colombia PUEDE apoya a otras 19 organizaciones de productores de cacao, coco y lima ácida Tahití en Tumaco. - Foto: Milena Moreno

Las diez toneladas mensuales de coco serán enviadas desde Tumaco hasta la planta de AOL en Barranquilla, donde pasarán por un proceso de repelado para luego ser comercializado como fruta fresca en las cadenas de supermercados de la región Caribe.

Además de la cooperativa Nueva Esperanza, Colombia Puede apoya a otras 19 organizaciones de productores de cacao, coco y lima ácida Tahití, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de 2.000 pequeños productores ubicados en los municipios de Leiva, El Rosario, Policarpa y Tumaco.

A través del acompañamiento técnico y comercial, así como de la búsqueda permanente de aliados comerciales, los productores beneficiarios de Colombia PUEDE han materializado acuerdos en las tres líneas productivas. Esto ha permitido comercializar 1.773 toneladas de los productos mencionados, lo que a la fecha ha representado ingresos por $4.908 millones de pesos, según cifras del del Centro de Comercio Internacional.

Asimismo, como parte de este proyecto, las asociaciones también cuentan con el diseño de marca de sus emprendimientos, con el fortalecimiento de habilidades para la negociación y con la interlocución con posibles clientes.

“Como líder de Nueva Esperanza me siento dichoso, porque con las herramientas que nos ha brindado Colombia PUEDE estamos más organizados y fortalecidos. Seguiré al lado de mis compañeros para que no volvamos a caer en los errores del pasado, que se cometían por falta de conocimiento o de oportunidades. No ha sido un proceso fácil, pero como reincorporados seguiremos apostándole a la paz y a los proyectos productivos”, concluye Ordóñez.