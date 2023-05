Qué cosas debería considerar un emprendedor antes de iniciar su negocio: trabajar en la competencia es importante

Pese a ello, para nadie es un secreto que iniciar una empresa no es algo fácil en Colombia, pues algunos trámites son complicados o caros y algunos negociantes aún no cuentan con capital suficiente para ello.

Además, para muchos no es clara su idea de negocio, no saben cómo empezar o con quien deberían aliarse para que su proyecto no se vaya al piso.

Por ello, es importante informarse y asesorarse por expertos antes de entrar de lleno en una idea productiva o de invertir su dinero en un sector desconocido. Aquí le damos varios consejos para antes de empezar.

Mujeres de la cárcel El Buen Pastor serán capacitadas en emprendimiento e ideas de negocio - Foto: Presidencia de la República

Qué debe considerar antes de crear un negocio

De acuerdo con el creador de contenido, Marco Lezama, si entra a un negocio que no conoce bien, lo ideal es volverse empleado de su competencia. Es decir, consiga empleo en negocios muy parecidos al que usted desea desarrollar.

No importa lo que paguen ni lo que le toque hacer. Por ejemplo, si está pensando en montar un restaurante de comidas rápidas, busque trabajo como parrillero, lavaplatos o cocinero.

Esta experiencia le proporcionará información adicional sobre el mercado y las necesidades del negocio. Puede que esto lo motive más a crear su empresa o también le haga replantearse la idea.

Otro de los consejos para tener en cuenta antes de crear una empresa es el nombre de la misma, pues la marca de esta es la que generará el impacto necesario en el consumidor para atraerlo. Un error muy común es poner el nombre del producto que comercializa el negocio dentro de la marca, pues esto solo lo cerrará a un mercado.

Respecto a los consejos legales, el canal Asoproint en Tiktok recomienda que registre su empresa para proteger los activos de la misma y también que solicite los permisos necesarios de acuerdo al objeto de la compañía.

Además, es importante que todos los contratos y acuerdos que se firmen se hagan por escrito, pues eso evitará daños a futuro. También es imprescindible proteger su propiedad intelectual. Es decir, patentar productos innovadores que haya creado con su negocio.

Es importante conocer los errores de los emprendedores para que su idea de negocio pueda crecer. - Foto: Getty Images

El paso a paso para crear una empresa en Colombia

Los expertos recomiendan que lo primero que se debe tener en cuenta antes de emprender es tener muy clara la idea de negocio con la que se quiere trabajar, para saber qué se quiere y para dónde va la empresa.

El paso siguiente es identificar las oportunidades, necesidades y retos que supone, con el fin de hacerla lo más innovadora posible y que pueda ser atractiva para los usuarios, señalan los expertos.

En el camino hacia la formalización empresarial se debe definir qué tipo de persona va a registrar ante las autoridades: natural o jurídica.

En caso de elegir la natural, que es aquella que ejerce esta actividad de manera habitual y profesional a título personal, por lo que asume a título personal todos los derechos y obligaciones de la actividad comercial que ejerce, debe presentar el documento de identidad, Registro Único Tributario, los formularios de la Cámara de Comercio (que se pueden descargar virtualmente), el Formulario Registro Único Empresarial y Social (RUES), y la Carátula única empresarial y anexos.

Existen varios errores que los emprendedores cometen y que condenan al fracaso su negocio. - Foto: Getty Images

La persona jurídica, por otra parte, es un ente ficticio, capaz de ejercer derechos, contraer obligaciones y ser representada judicial y extrajudicialmente, de acuerdo con la Cámara de Comercio.

En principio, cabe mencionar que existen ocho tipos diferentes de sociedades: Sociedad por Acciones Simplificada, Sociedad Limitada, Empresa Unipersonal, Sociedad Anónima, Sociedad Colectiva, Sociedad Comandita Simple, Sociedad Comandita por Acciones y Empresa Asociativa de trabajo.

El interesado debe asesorarse para conocer cuál es la que más le conviene, dependiendo de sus necesidades e intereses, pues cada una tiene unas condiciones especiales. Una vez elegido el tipo de sociedad que se quiere constituir, el titular debe presentar los mismos documentos que la persona natural.