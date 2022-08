Seis tips claves para tener en cuenta a la hora de emprender

De seguro, muchas personas sueñan a diario con dejar los rutinarios trabajos de oficina, a los que muchos (no todos) van únicamente motivados por la paga de fin de mes o quincenal, dejando a un lado las esperanzas de independencia financiera y profesional. Hay que recordar que no siempre es fácil salir de la zona de confort.

No obstante, hay quienes se atreven, teniendo en cuenta que en la actualidad, en Colombia cada día son más las personas interesadas en emprender. Según el Foro Económico Mundial, un 58,2 % de los colombianos conocen a alguien que ha iniciado su negocio. Esto ubica al país en el puesto 15 a nivel mundial.

Uno de los legados de la pandemia fue el alto número de emprendimientos que nacieron a nivel nacional e internacional; en gran parte como una respuesta de emergencia al alto grado de despidos al que tuvieron que recurrir muchas empresas en los tiempos de confinamiento para mantenerse a flote.

Según el informe Colombia Tech Report 2021, entregado por KPMG sobre el panorama de las startups en el país, “actualmente existen 1,6 millones de empresas, siendo el 1,3 % de ellas grandes empresas (6.000), responsables del 66,6 % de los empleos formales. El 92 % (1,5 millones de empresas) son microempresas responsables del 15 % de los puestos formales de trabajo, y el 6,7 % son pequeñas y medianas empresas (109.000)”.

No obstante, el camino de emprender no es fácil y mucho menos superar la tan mencionada barrera de los tres años que muchos expertos citan para que un negocio pueda considerarse como estable. Gabriel Riaño, CEO de MR Fix Soluciones SOS, sostiene que antes de lanzarse a esta aventura, es necesaria mucha preparación, tener las cuentas claras y apoyarse en los que ya saben del tema.

“Un primer paso en todo esto es buscar apoyo y capacitación de entidades como Ruta N, Bancoldex, iNNpulsa Colombia, Fondo Emprender, entre otros. No pensar que uno se las sabe todas y que, por ejemplo, por tener un producto que se considera innovador, ya se está listo para empezar. Hay gente que ya conoce el camino y puede dar una mano para que esta experiencia no sea tan traumática”, dijo Riaño.

En vista de lo anterior, la clave está en compartir la idea para tener retroalimentaciones, comentarios o evaluaciones críticas. De este modo, hay mayores posibilidades de entender el plan de negocio e interrogarse si este va por un buen camino o necesita un cambio.

Otro consejo de este experto va encaminado en tener dedicación y constancia diariamente, crear un factor diferencial del resto de tus competidores y valorar el capital humano, incluso a uno mismo. De esta forma, en caso de tiempos duros, se tendrá una base sólida para apoyarse y mantener esa empresa o sueño a flote.

“Por último, pero no menos importante, es bueno realizar alianzas con entidades que aporten a tu crecimiento y no dejes de buscar nuevas oportunidades. Además de todo esto y créanme que no sobra decirlo, hay que tener los documentos al día y constituir legalmente el emprendimiento”, dijo Gabriel Riaño.

Por otra parte, según Impulsa Popular, para emprender se debe contar con un ahorro, ya que se efectúa una inversión que puede no cubrir completamente la idea de negocio. El capital agrupado sirve como un colchón; primero se utiliza y después se analizan por completo los riesgos y la manera de generar recursos lo más rápido posible, ya que al no iniciar el negocio tampoco hay margen de ganancias.

Si bien este no será un camino fácil, ambos expertos concuerdan en que todo comienza por dar el primer paso y agregan que siempre será mejor trabajar y vivir haciendo lo que se ama, que estar en una oficina detrás de un sueldo.