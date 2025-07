A propósito de D1: ¿cuántas tiendas son en Colombia, cuántas serán y qué es lo nuevo que ofrecerán? “Lo tenemos en el radar”

Bäbler sostuvo que, claramente, han identificado un potencial de crecimiento en frutas y verduras, al que apuntan a fortalecer. Y anunció que tiene “en el radar” el negocio de las carnes, al que aún no ingresa plenamente D1. “Tenemos las mismas categorías, pero sí estamos desarrollando algunas que estaban un poco, por decirlo así, dormidas o no estaban en nuestra prioridad y las hemos puesto en una prioridad mayor. Especialmente fruta y verdura, una de las principales categorías del país en volumen y en valor, al igual que la carne. Fruta y verdura es una categoría comprada por el ciento por ciento de los colombianos y que genera frecuencia. Si queremos ser la primera opción de compra, nosotros tenemos que ofrecer en nuestra propuesta de valor también fruta y verdura. La hemos venido desarrollando, ya tenemos prácticamente 25 productos de fruta y verdura en las tiendas, aún no son tan visibles en las entradas, las vamos a visibilizar cada vez más, pero nos está funcionando muy bien. La gente está respondiendo porque al final nuestro producto, nuestra calidad y nuestro precio se visualizan también en fruta y verdura".